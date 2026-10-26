الموساد يؤيد ضرب إيران.. والجيش يعارض

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كشفت تقارير إسرائيلية عن تأييد رئيس جهاز "الموساد" رومان غوفمان تنفيذ عملية عسكرية خاطفة ضد ، يدفع باتجاهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقابل معارضة رئيس أركان الجيش إيال زامير، وسط تصاعد التوترات الإقليمية عشية الانتخابات المقررة الثلاثاء.ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة أن نتنياهو سعى إلى تنفيذ ضربة محدودة ضد إيران، إلا أن زامير عارض الخطوة، فيما أيدها غوفمان. وأوضح مصدر عسكري أن العملية المقترحة لا تعني بالضرورة استئناف حرب واسعة، مشيراً إلى أن أي هجوم شامل يتطلب تنسيقاً مع وقراراً من الرئيس .وفي السياق، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن مسؤولين كباراً في الموساد أبدوا تحفظات على العمليات المقترحة، خشية تأثر القرارات الأمنية بالحسابات الانتخابية، فيما نفى الجهاز وجود توتر داخلي، مؤكداً أن اختلاف الآراء يندرج ضمن النقاشات المهنية.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ضغوط يمارسها نتنياهو على لاستئناف الهجمات ضد إيران، في حين تشير تقارير أميركية إلى تفضيل إدارة تأجيل أي تحرك عسكري واسع إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من تشرين الثاني المقبل.وعلى الجبهة ، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن " " يعمل منذ ثلاثة أشهر على إعادة بناء قدراته العسكرية، بعد تلقيه دعماً مالياً جديداً من إيران يُقدّر بعشرات ملايين الدولارات.وبحسب المصادر، يركز الحزب على إعادة تنظيم هياكل القيادة والسيطرة، وشراء المتفجرات وتصنيع طائرات مسيّرة هجومية، في إطار استعداداته لاحتمال استئناف المواجهة مع .وأشارت المصادر إلى أن هذه الاستعدادات لم تكتمل بعد، سواء على مستوى المخزونات القتالية أو جهوزية القوات.في المقابل، جدد المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" التأكيد على حق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، نافياً التقارير التي تحدثت عن انهيار منظومات القيادة والسيطرة لديه.