الموساد يؤيد ضرب إيران.. والجيش يعارض

كشفت تقارير إسرائيلية عن تأييد رئيس جهاز "الموساد" رومان غوفمان تنفيذ عملية عسكرية خاطفة ضد إيران
، يدفع باتجاهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقابل معارضة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
إيال زامير، وسط تصاعد التوترات الإقليمية عشية الانتخابات الإسرائيلية
المقررة الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة أن نتنياهو سعى إلى تنفيذ ضربة محدودة ضد إيران، إلا أن زامير عارض الخطوة، فيما أيدها غوفمان. وأوضح مصدر عسكري أن العملية المقترحة لا تعني بالضرورة استئناف حرب واسعة، مشيراً إلى أن أي هجوم شامل يتطلب تنسيقاً مع الولايات المتحدة
وقراراً من الرئيس دونالد ترامب
.
وفي السياق، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن مسؤولين كباراً في الموساد أبدوا تحفظات على العمليات المقترحة، خشية تأثر القرارات الأمنية بالحسابات الانتخابية، فيما نفى الجهاز وجود توتر داخلي، مؤكداً أن اختلاف الآراء يندرج ضمن النقاشات المهنية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ضغوط يمارسها نتنياهو على واشنطن
لاستئناف الهجمات ضد إيران، في حين تشير تقارير أميركية إلى تفضيل إدارة ترامب
تأجيل أي تحرك عسكري واسع إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من تشرين الثاني المقبل.
وعلى الجبهة اللبنانية
، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن "حزب الله
" يعمل منذ ثلاثة أشهر على إعادة بناء قدراته العسكرية، بعد تلقيه دعماً مالياً جديداً من إيران يُقدّر بعشرات ملايين الدولارات.
وبحسب المصادر، يركز الحزب على إعادة تنظيم هياكل القيادة والسيطرة، وشراء المتفجرات وتصنيع طائرات مسيّرة هجومية، في إطار استعداداته لاحتمال استئناف المواجهة مع إسرائيل
.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الاستعدادات لم تكتمل بعد، سواء على مستوى المخزونات القتالية أو جهوزية القوات.
في المقابل، جدد المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" التأكيد على حق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، نافياً التقارير التي تحدثت عن انهيار منظومات القيادة والسيطرة لديه.