دمشق: الغارات الأردنية على درعا نُفذت دون تنسيق مسبق

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أكدت الحكومة ، أن الجوية التي استهدفت مواقع في محافظة جنوبي البلاد نُفذت من دون أي تنسيق مسبق مع ، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون وأطفال.وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الجهات المختصة تتابع تداعيات الغارات وأوضاع العائلات المتضررة، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لها، بالتزامن مع فتح تحقيقات لتحديد ملابسات الاستهداف.وأضافت أن قنوات التواصل مع الجانب لا تزال مفتوحة لبحث التطورات، مشددة على أهمية التنسيق الأمني والميداني المشترك في المناطق الحدودية، بما يحفظ سيادة وأمن البلدين.وفي السياق، أعلن مدير صحة درعا خالد العميان سقوط خمسة ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء الغارات التي طالت مواقع في ريف المحافظة.وكان الجيش الأردني قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت، بحسب بيانه، مواقع تابعة لعناصر تنظيمات وصفها بالإرهابية في ، قال إنها مرتبطة بمنفذي هجوم .