تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دمشق: الغارات الأردنية على درعا نُفذت دون تنسيق مسبق

Lebanon 24
26-10-2026 | 17:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دمشق: الغارات الأردنية على درعا نُفذت دون تنسيق مسبق
دمشق: الغارات الأردنية على درعا نُفذت دون تنسيق مسبق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت الحكومة السورية، أن الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع في محافظة درعا جنوبي البلاد نُفذت من دون أي تنسيق مسبق مع دمشق، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون وأطفال.
Advertisement

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الجهات المختصة تتابع تداعيات الغارات وأوضاع العائلات المتضررة، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لها، بالتزامن مع فتح تحقيقات لتحديد ملابسات الاستهداف.

وأضافت أن قنوات التواصل مع الجانب الأردني لا تزال مفتوحة لبحث التطورات، مشددة على أهمية التنسيق الأمني والميداني المشترك في المناطق الحدودية، بما يحفظ سيادة سوريا وأمن البلدين.

وفي السياق، أعلن مدير صحة درعا خالد العميان سقوط خمسة ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء الغارات التي طالت مواقع في ريف المحافظة.

وكان الجيش الأردني قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت، بحسب بيانه، مواقع تابعة لعناصر تنظيمات وصفها بالإرهابية في جنوب سوريا، قال إنها مرتبطة بمنفذي هجوم الكرك.
مواضيع ذات صلة
الحكومة السورية: لم يكن هناك تنسيق مسبق قبل الغارات الأردنية
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: أبلغنا الأردن "تحفّظنا الكامل" على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية دون تنسيق مسبق
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطوارئ والكوارث السورية: انتشال جثامين 7 ضحايا في 4 مواقع تعرضت لغارات أردنية في درعا
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الأمن العام الأردني: الإرهابيون قرروا مهاجمة المشاركين في الجنازة داخل الكنيسة بشكل لحظي دون تخطيط مسبق
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب سوريا

الأردنية

الأردني

الغارات

خالد ا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:26 | 2026-10-26
Lebanon24
17:55 | 2026-10-26
Lebanon24
17:30 | 2026-10-26
Lebanon24
17:12 | 2026-10-26
Lebanon24
17:11 | 2026-10-26
Lebanon24
17:03 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24