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وقف إطلاق نار محدود بين روسيا وأوكرانيا في محيط بلدة أوليشكي لأغراض انسانية

Lebanon 24
27-10-2026 | 00:16
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وقف إطلاق نار محدود بين روسيا وأوكرانيا في محيط بلدة أوليشكي لأغراض انسانية
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أكدت روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بدء سريان وقف محدود لإطلاق النار في محيط بلدة أوليشكي جنوبي أوكرانيا، الخاضعة للسيطرة الروسية، بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات إجلاء للسكان.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تيليغرام"، إنها أوقفت القصف باتجاه مدينة خيرسون الأوكرانية اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت موسكو، تمهيدا لبدء العملية الإنسانية في أوليشكي الواقعة على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو.

من جانبه، أكد مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميترو لوبينيتس، بدء سريان وقف إطلاق النار في التوقيت نفسه.

وقال لوبينيتس، في منشور على فيسبوك: "بصفتي رئيس فريق التفاوض الأوكراني، أؤكد أن الجانب الأوكراني يلتزم بتعهداته".

ويهدف الاتفاق إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين من البلدة الواقعة على خط المواجهة، والتي تعاني نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية.

وتخضع أوليشكي للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في شباط 2022، وتقع قبالة مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

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