تسلل عبر الحدود.. إسرائيل تعلن اعتقال مصري

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أعلن ⁠الجيش ، الثلاثاء، أنه ألقى القبض خلال ‌الليل على مدني ‌بعد ‌أن عبر السياج الحدودي من الأراضي ‌إلى ‌ ⁠قرب منطقة نيتسانا.وأوضح الجيش الإسرائيلي: "عقب رصده، ⁠هرعت ‌القوات إلى ⁠المكان وأوقفته، وتم نقله ⁠لاستكمال التحقيق لدى ⁠قوات الأمن".وأضاف: "نتعامل مع الواقعة بجدية بالغة ونواصل إبقاء قواتنا على مستوى عال من الجاهزية الدفاعية في المنطقة".وتبقى أسباب عبور المواطن المصري في الواقعة الأخيرة غير معلنة، إذ لم يوضح الجيش الإسرائيلي دوافعه أو ما إذا كان يحمل أي متعلقات، مكتفيا بالإشارة إلى نقله لاستكمال التحقيق لدى .وتمتد الحدود بين مصر وإسرائيل لنحو 200 كيلومتر، من منطقة شمالا على ، وصولا إلى طابا جنوبا عند ، وتخضع لترتيبات أمنية مرتبطة بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.وتقع منطقة نيتسانا، التي أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف المواطن المصري قربها، بمحاذاة الحدود المصرية، وتضم معبرا حدوديا يستخدم أساسا لنقل البضائع بين البلدين.وتواصل مصر وإسرائيل التنسيق الأمني بشأن الحدود المشتركة، في إطار الترتيبات المنصوص عليها في والاتفاقات ذات الصلة.