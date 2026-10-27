هجوم صاروخي روسي على كييف يوقع قتلى وجرحى

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قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون، بينهم مسعفان، في هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة ، مساء الإثنين، وألحق أضرارا جسيمة بمبان ومنشآت مدنية، بينها حرم جامعي.وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق "تيليغرام"، إن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين، بعدما تعرضت عدة مبان وسيارة إسعاف للقصف، مشيرا إلى أن اثنين من المسعفين بين الجرحى.من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني أن صواريخ باليستية روسية أصابت حرم إحدى الجامعات في العاصمة.وكتب على منصة "إكس": "هناك أضرار جسيمة، كما وردت تقارير تفيد باحتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض".وأضاف أن الصواريخ استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، مؤكدا عدم وجود منشآت عسكرية في محيط المواقع التي تعرضت للقصف.وأكد سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ باليستية، في وقت كثفت فيه ضرباتها على كييف ومدن أوكرانية أخرى.وتواجه تحديات متزايدة في التصدي لهذه الهجمات، في ظل نقص ذخائر الدفاع الجوي، بعد مرور أكثر من 4 سنوات ونصف السنة على اندلاع الحرب.وتعد منظومات " " الأميركية من أبرز وسائل الدفاع الجوي القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، التي يصعب التصدي لها بسبب سرعتها العالية.ورغم امتلاك أوكرانيا عددا من هذه المنظومات، فإنها تعاني نقصا في الذخائر اللازمة لتشغيلها.