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عربي-دولي

الإعدام لـ3 متهمين في الكويت بقضية تخابر مرتبطة بإيران وحزب الله

Lebanon 24
27-10-2026 | 01:34
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الإعدام لـ3 متهمين في الكويت بقضية تخابر مرتبطة بإيران وحزب الله
الإعدام لـ3 متهمين في الكويت بقضية تخابر مرتبطة بإيران وحزب الله photos 0
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قامت محكمة كويتية بإصدار أحكام بالإعدام بحق 3 متهمين في قضية تخابر مع إيران وحزب الله، والتخطيط لاغتيال مسؤولين، من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
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وقضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، أمس الإثنين، بسجن 8 متهمين آخرين 5 سنوات.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، شملت الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمين التخابر، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت، والانضمام إلى جماعة محظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتضمنت القضية، وفق الصحيفة، التخطيط لاستهداف رموز وقيادات في الدولة، إلى جانب الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ المخطط وإشاعة الذعر.

وأسندت النيابة إلى المتهم الحادي عشر تهمة الشروع في جلب المفرقعات لتمكين بقية المتهمين من تنفيذ العملية، وفق ما نقلته الصحيفة عن التحقيقات.

ونقلت "القبس" عن أسباب الحكم أن المتهمين حاولوا المساس بأمن الكويت وإثارة الاضطراب وزعزعة الثقة بقدرة السلطات على حماية الأرواح والممتلكات.

من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدرين قضائيين، أن الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، حسين عبد الله المعتوق، من بين المحكوم عليهم بالإعدام.

وأضاف المصدران أن أحد المحكومين الآخرين سبق أن أُدين في قضية إرهاب عام 2016، ثم شمله عفو أميري، قبل توقيفه مجدداً في نيسان الماضي.

وتبقى الأحكام الصادرة خاضعة لمسار الطعن القضائي، ما يميزها عن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ.




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