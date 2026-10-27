الإعدام لـ3 متهمين في الكويت بقضية تخابر مرتبطة بإيران وحزب الله

Advertisement

قامت محكمة كويتية بإصدار أحكام بالإعدام بحق 3 متهمين في قضية تخابر مع وحزب الله، والتخطيط لاغتيال مسؤولين، من بينهم النائب الأول لرئيس الشيخ فهد اليوسف.وقضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، أمس الإثنين، بسجن 8 متهمين آخرين 5 سنوات.وبحسب صحيفة "القبس" ، شملت الاتهامات التي أسندتها إلى المتهمين التخابر، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد ، والانضمام إلى جماعة محظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتضمنت القضية، وفق الصحيفة، التخطيط لاستهداف رموز وقيادات في الدولة، إلى جانب الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ المخطط وإشاعة الذعر.وأسندت إلى المتهم الحادي عشر تهمة الشروع في جلب المفرقعات لتمكين بقية المتهمين من تنفيذ العملية، وفق ما نقلته الصحيفة عن التحقيقات.ونقلت "القبس" عن أسباب الحكم أن المتهمين حاولوا المساس بأمن الكويت وإثارة الاضطراب وزعزعة الثقة بقدرة السلطات على حماية الأرواح والممتلكات.من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدرين قضائيين، أن للتحالف الإسلامي الوطني، حسين عبد الله المعتوق، من بين المحكوم عليهم بالإعدام.وأضاف المصدران أن أحد المحكومين الآخرين سبق أن أُدين في قضية إرهاب عام 2016، ثم شمله عفو أميري، قبل توقيفه مجدداً في نيسان الماضي.وتبقى الأحكام الصادرة خاضعة لمسار الطعن القضائي، ما يميزها عن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ.