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عربي-دولي

انتخابات الكنيست الإسرائيلي تنطلق وسط منافسة محتدمة بين نتنياهو وآيزنكوت

Lebanon 24
27-10-2026 | 01:46
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انتخابات الكنيست الإسرائيلي تنطلق وسط منافسة محتدمة بين نتنياهو وآيزنكوت
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انطلقت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، بمشاركة 36 قائمة حزبية تتنافس على 120 مقعداً، وسط تقارب في المنافسة بين معسكري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأبرز منافسيه رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت.
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وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القدس، على أن تستمر حتى العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، فيما يبلغ عدد المسجلين في سجل الناخبين 7 ملايين و331 ألفاً و981 ناخباً.
ويواجه نتنياهو ائتلافاً من الأحزاب يسعى إلى إبعاده عن السلطة بعد سنوات طويلة في الحكم. وتلقي التوترات المستمرة مع إيران بظلالها على الانتخابات، إذ صعّد نتنياهو تهديداته ضد طهران قبيل التصويت، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

كما تأتي الانتخابات في وقت يواجه فيه نتنياهو محاكمة مستمرة بتهم فساد، إذ يتهمه معارضوه بتقويض استقلال القضاء وإضعاف الأسس الديمقراطية للدولة، فضلاً عن دعم نظام يسمح لليهود المتشددين دينياً بتجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي، رغم إلزامية الخدمة العسكرية.

وتضم إسرائيل دائرة انتخابية واحدة، ويجري التصويت وفق نظام التمثيل النسبي والقوائم المغلقة، إذ يختار الناخب قائمة حزبية بدلاً من التصويت مباشرة لرئيس الحكومة. وتبلغ نسبة الحسم (الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لدخول الكنيست) 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة، فيما يحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً لضمان الأغلبية المطلقة في الكنيست.

وعند إغلاق صناديق الاقتراع في العاشرة مساءً، تُنشر استطلاعات العينة التلفزيونية، التي تقدم تقديرات أولية لتوزيع المقاعد ولا تمثل نتائج رسمية. وتستند إلى عينات من الناخبين واستطلاعات تُجرى يوم الانتخابات.

ويبدأ فرز الأصوات الرسمية بالتزامن مع إغلاق الصناديق، وتظهر النتائج الجزئية تدريجياً خلال الليل، قبل استكمال احتساب الأصوات الخاصة والتدقيق. ووفق الجدول الزمني الوارد في المعلومات الانتخابية، فإن الموعد القانوني الأقصى لنشر النتائج الرسمية هو 4 نوفمبر، مع احتمال اتضاح النتائج قبل ذلك.

وبعد إعلان النتائج، يجري الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع ممثلي الأحزاب، ثم يكلّف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة. وتبلغ مهلة التكليف الأولية 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها حتى 14 يوماً إضافياً، ولا يُمنح التكليف تلقائياً لزعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد.
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