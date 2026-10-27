الأردن يؤكد التنسيق ودمشق تنفي.. غارات درعا تكشف تبايناً

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إذ أعلن سلاح الجو الأردني شن غارات استهدفت مخابئ "تنظيمات إرهابية في الجنوب الشرقي السوري" ضمن عملية نوعية أطلق عليها (الردع الأردني – حمود). كما لفت في بيان إلى أن العملية أتت بالتنسيق مع الحكومة . تصدرت على جنوب حديث السوريين خلال الساعات الماضية، لا سيما بعد التباين الذي ظهر بين الجانبين والسوري.إذ أعلن سلاح الجو الأردني شن غارات استهدفت مخابئ "تنظيمات إرهابية في الجنوب الشرقي السوري" ضمن عملية نوعية أطلق عليها (الردع الأردني – حمود). كما لفت في بيان إلى أن العملية أتت بالتنسيق مع الحكومة .

في المقابل، نفت الحكومة السورية التنسيق معها. وأكدت في بيان أنها فتحت تحقيقاً للوقوف على كامل ملابسات الغارات الأردنية.

كما أكدت أنها أبلغت تحفظها الكامل على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية دون تنسيق مسبق.



كذلك أوضحت أن الجهات المعنية باشرت "إجراء تحقيقات دقيقة للوقوف على كامل ملابسات هذا الاستهداف، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل جارية ومفتوحة حالياً مع الأردن لبحث الموقف، وتأكيد أهمية التنسيق الميداني والأمني المشترك لأي خطوات تخص المناطق الحدودية، بما يحفظ سيادة الجمهورية العربية السورية ويصون أمن واستقرار البلدين".