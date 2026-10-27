قطر تدعو إيران لوقف التهديدات وفتح هرمز: الكرة في ملعب طهران

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
دعت وزارة الخارجية القطرية إيران إلى وقف تهديداتها لدول المنطقة، وخصوصاً دول الخليج العربي، وفتح مضيق هرمز، مؤكدة أن "الكرة في ملعب إيران" للالتزام بمبادئ الأمن الإقليمي وإظهار حسن النية.
وأشارت الوزارة إلى سماع تصريحات إيجابية من الجانب الإيراني بشأن منظومة الأمن الإقليمي، لكنها شددت على ضرورة ترجمة هذه المواقف إلى خطوات تعكس حسن النية.
وأكدت أن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للبدء بمنظومة أمنية إقليمية تراعي سيادة الدول.
وفي ما يتعلق بالوساطة، أوضحت الخارجية القطرية أن الجهود تركز على خفض التصعيد، تمهيداً لإنهاء الأزمة بين واشنطن وطهران بالطرق السلمية.