قطر تدعو إيران لوقف التهديدات وفتح هرمز: الكرة في ملعب طهران

دعت إلى وقف تهديداتها لدول المنطقة، وخصوصاً دول العربي، وفتح مضيق هرمز، مؤكدة أن " في ملعب إيران" للالتزام بمبادئ الأمن الإقليمي وإظهار حسن النية.

وأشارت الوزارة إلى سماع تصريحات إيجابية من الجانب بشأن منظومة الأمن الإقليمي، لكنها شددت على ضرورة ترجمة هذه المواقف إلى خطوات تعكس حسن النية.

وأكدت أن قطر ودول مستعدة للبدء بمنظومة أمنية إقليمية تراعي سيادة الدول.

وفي ما يتعلق بالوساطة، أوضحت الخارجية القطرية أن الجهود تركز على خفض التصعيد، تمهيداً لإنهاء الأزمة بين وطهران بالطرق السلمية.