تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قطر تدعو إيران لوقف التهديدات وفتح هرمز: الكرة في ملعب طهران

Lebanon 24
27-10-2026 | 06:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قطر تدعو إيران لوقف التهديدات وفتح هرمز: الكرة في ملعب طهران
قطر تدعو إيران لوقف التهديدات وفتح هرمز: الكرة في ملعب طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعت وزارة الخارجية القطرية إيران إلى وقف تهديداتها لدول المنطقة، وخصوصاً دول الخليج العربي، وفتح مضيق هرمز، مؤكدة أن "الكرة في ملعب إيران" للالتزام بمبادئ الأمن الإقليمي وإظهار حسن النية.

وأشارت الوزارة إلى سماع تصريحات إيجابية من الجانب الإيراني بشأن منظومة الأمن الإقليمي، لكنها شددت على ضرورة ترجمة هذه المواقف إلى خطوات تعكس حسن النية.

وأكدت أن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للبدء بمنظومة أمنية إقليمية تراعي سيادة الدول.

وفي ما يتعلق بالوساطة، أوضحت الخارجية القطرية أن الجهود تركز على خفض التصعيد، تمهيداً لإنهاء الأزمة بين واشنطن وطهران بالطرق السلمية.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: الكرة في ملعب إيران للالتزام بمبادئ الأمن الإقليمي وإظهار حسن النية
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: الكرة في ملعب إيران لإعادة السلام ومنح مواطنيها فرصة
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: على إيران وقف تهديداتها لدول المنطقة وفتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: نجدد رفض دولة قطر استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وندعو إلى إعادة فتحه دون شروط
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس التعاون الخليجي

وزارة الخارجية

الإيراني

القطرية

الخليجي

واشنطن

الخليج

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-27
Lebanon24
09:02 | 2026-10-27
Lebanon24
09:00 | 2026-10-27
Lebanon24
09:00 | 2026-10-27
Lebanon24
08:30 | 2026-10-27
Lebanon24
08:19 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24