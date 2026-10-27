انتخابات إسرائيل.. أعلى إقبال حتى الظهر منذ 1973 وتشديد أمن الوزراء

وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 31.5% حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، مع اقتراع نحو 2.39 مليون ناخب، مسجّلةً أعلى مستوى إقبال لهذه الساعة منذ عام 1973. Advertisement

وأدلى رئيس الوزراء وزوجته سارة بصوتيهما في مركز اقتراع بالقدس.

وفي بيان صادر عن ، قال رئيس " " إن اليوم الانتخابي يسير على ما يرام، مضيفاً أن ذلك "ليس أمراً مفروغاً منه"، وأن "هناك من يحاولون الإضرار بالنظام".

وبتعليمات من "الشاباك"، شُدّدت الإجراءات الأمنية الخاصة بجميع خلال يوم الانتخابات.