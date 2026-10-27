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عربي-دولي

انتخابات إسرائيل.. أعلى إقبال حتى الظهر منذ 1973 وتشديد أمن الوزراء

Lebanon 24
27-10-2026 | 07:04
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انتخابات إسرائيل.. أعلى إقبال حتى الظهر منذ 1973 وتشديد أمن الوزراء
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وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 31.5% حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، مع اقتراع نحو 2.39 مليون ناخب، مسجّلةً أعلى مستوى إقبال لهذه الساعة منذ عام 1973.

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وأدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بصوتيهما في مركز اقتراع بالقدس.

وفي بيان صادر عن اللجنة المركزية للانتخابات، قال رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" إن اليوم الانتخابي يسير على ما يرام، مضيفاً أن ذلك "ليس أمراً مفروغاً منه"، وأن "هناك من يحاولون الإضرار بالنظام".

وبتعليمات من "الشاباك"، شُدّدت الإجراءات الأمنية الخاصة بجميع وزراء الحكومة خلال يوم الانتخابات.

 
 
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