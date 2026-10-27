نتنياهو يتهم الأحزاب العربية بـسرقة الانتخابات.. واللجنة تردّ

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أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بمحاولة "سرقة الانتخابات" ضد الأحزاب العربية في إسرائيل، الثلاثاء، فيما أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن الواقعة التي استند إليها محصورة في منطقة محددة ولن تؤثر على سير الاقتراع.
وقال نتنياهو، عقب إدلائه بصوته، إن السلطات أوقفت ثلاثة مسؤولين بارزين في حزب عربي بجنوب البلاد، زاعماً أنهم كانوا يحملون مظاريف مليئة بالأموال لاستخدامها في العملية الانتخابية.
في المقابل، أوضحت جهات انتخابية أن الموقوفين ضُبطوا قرب منازلهم وقبل وصولهم إلى مراكز الاقتراع، مؤكدة أن القضية لا تزال قيد التحقيق.