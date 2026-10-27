نتنياهو يتهم الأحزاب العربية بـسرقة الانتخابات.. واللجنة تردّ

أثار اتهامات بمحاولة "سرقة الانتخابات" ضد الأحزاب العربية ، الثلاثاء، فيما أكدت أن الواقعة التي استند إليها محصورة في منطقة محددة ولن تؤثر على سير الاقتراع.

وقال ، عقب إدلائه بصوته، إن السلطات أوقفت ثلاثة مسؤولين بارزين في حزب عربي بجنوب البلاد، زاعماً أنهم كانوا يحملون مظاريف مليئة بالأموال لاستخدامها في العملية .

في المقابل، أوضحت جهات انتخابية أن الموقوفين ضُبطوا قرب منازلهم وقبل وصولهم إلى مراكز الاقتراع، مؤكدة أن القضية لا تزال قيد التحقيق.