بشأن الحالة الصحية للمرشد.. هذا ما كشفه مسؤولون إيرانيون

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أكد رئيس ، محمد باقر قاليباف، أن المرشد مجتبى "يتمتع بصحة تامة"، وذلك خلال جلسة علنية للمجلس، اليوم الثلاثاء.وقال قاليباف، ردًّا على التساؤلات المتكررة بشأن الحالة الصحية للمرشد: "عادةً ما يُطرح سؤال بشأن صحة قائد ، وأود أن أؤكد للنواب أنه يتمتع بصحة كاملة".جاء تصريح قاليباف عقب تقارير إعلامية إيرانية تحدثت مؤخراً عن لقائه مجتبى خامنئي، الذي تولى منصب المرشد خلفاً لوالده في 28 من شباط الماضي، الذي قُتل في هجمات متزامنة شنّتها والولايات المتحدة.ومن جهته، أكد رئيس ، غلام حسين محسني إيجئي، أنه شاهد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال لقاء جمعهما، مشيراً إلى أنه يتمتع بصحة جيدة و"بدرجة عالية من الثبات والقوة".وقال إيجئي، الثلاثاء، إن "المرشد مجتبى خامنئي في منتهى الصلابة والصحة"، معتبرا أن "مستوى طاقته كان متزايداً"، وفق تعبيره.