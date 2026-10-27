إعصار "أرناب" يهدد الهند... إجلاء عشرات الآلاف

أجلت السلطات نحو 89 ألف شخص من المناطق الساحلية المعرّضة للخطر في ولاية أندرا ، مع اشتداد الإعصار "أرناب" فوق خليج البنغال واقترابه من الساحل الشرقي للبلاد، وسط توقعات بأمطار غزيرة ورياح قوية قد تضرب المنطقة بحلول صباح الأربعاء.

وصنّفت إدارة الأرصاد الجوية الهندية الإعصار ضمن فئة العواصف الإعصارية الشديدة جداً، فيما بدأت السلطات إخلاء المناطق المنخفضة والمعرّضة للفيضانات، وألغت بعض خدمات القطارات مع بدء هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على أجزاء من ساحل أندرا براديش.

وقال مسؤول في الولاية، براخار جاين، إن الإعصار يتحرك بسرعة تقارب 20 كيلومتراً في الساعة، محذراً من أمطار غزيرة جداً ورياح قوية في أجزاء من يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتعيش أكثر من 12 مليون نسمة على امتداد المسار المتوقع للإعصار، وفق في الولاية. وللاستعداد لوصوله، جهزت السلطات أكثر من ألفي مركز إيواء في 20 منطقة، وأرسلت تحذيرات طارئة إلى الهواتف المحمولة لملايين السكان.

كما أمّنت السلطات أكثر من 30 ألف قارب صيد على طول الساحل، ونشرت نحو 1100 فريق طبي لتقديم المساعدة الطارئة في .

وفي ولاية أوديشا المجاورة، يخطط المسؤولون لإجلاء نحو 48 ألف شخص من المناطق المتوقع أن تتأثر بالعاصفة.