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عربي-دولي

إسقاط مسيّرات في بغداد.. ودفاعات السفارة الأميركية تتصدّى لطائرتين

Lebanon 24
27-10-2026 | 09:32
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إسقاط مسيّرات في بغداد.. ودفاعات السفارة الأميركية تتصدّى لطائرتين
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تصدّت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأميركية في بغداد لطائرتين مسيّرتين وأسقطتهما، الثلاثاء، بالتزامن مع سماع دوي انفجار وسط العاصمة العراقية، وفق مصادر "العربية".

وأوضحت المصادر أن المسيّرة الأولى أُسقطت بالقرب من المنطقة الخضراء، فيما سقطت الثانية بالقرب من ساحة عبد المحسن.

من جهته، أعلن الإعلام الأمني العراقي إسقاط مسيّرة مجهولة الهوية في محيط المنطقة الخضراء، موضحاً أن الصوت الذي سُمع في بغداد نجم عن التعامل معها، من دون تحديد الجهة التي أطلقتها أو الهدف الذي كانت تتجه إليه، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن المسيّرة التي أُسقطت في محيط المنطقة الخضراء "لم تحقق هدفها".

وتضم المنطقة الخضراء مقار حكومية وعسكرية رئيسية وبعثات دبلوماسية، بينها السفارتان الأميركية والبريطانية، وتُعد من أكثر مناطق العاصمة تحصيناً.

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وكالة الأنباء

البريطانية

البريطاني

دبلوماسي

العراقية

من جهته

العراقي

العراق

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