بعد اعتراضات واسعة... هولندا تنسحب مجدداً من "يوروفيجن"

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وكانت هيئة البث العامة "NPO" قد أعلنت في أيلول الماضي نيتها إعادة هولندا إلى المسابقة، بعدما قاطعت نسخة عام 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، إلا أن القرار واجه اعتراضات داخلية واسعة.وأوضحت الهيئة أنها أجرت مشاورات مع مؤسسات البث التابعة لها للبحث عن جهة تتولى إرسال فنان هولندي إلى المسابقة، لكنها لم تتمكن من الحصول على الدعم اللازم. وقالت رئيسة الهيئة جيت دي رانيتز إن النقاشات أظهرت في البداية وجود دعم كافٍ للعودة، قبل أن تتراجع المواقف خلال الفترة اللاحقة.وجاء القرار بعد رسالة وقّعها نحو 400 موظف في مؤسسات البث العامة الهولندية، طالبوا فيها بالتراجع عن المشاركة، إلى جانب اعتراضات أطلقها عدد من الشخصيات الإعلامية في البلاد.وكانت هيئة البث "AVROTROS"، التي تولت المشاركة الهولندية لسنوات، قد أعلنت في آب أنها لن تشارك في نسخة 2027، معتبرةً أن المسابقة لم تعد محايدة في ظل مشاركة دولة منخرطة في نزاع عسكري، في إشارة إلى إسرائيل والحرب في غزة.ورغم الانسحاب، ستواصل هولندا بث المسابقة عبر قنواتها العامة، على أن تُقام نسخة عام 2027 في مدينة بورغاس البلغارية، بعد فوز البلغارية دارا في مسابقة عام 2026.وكانت هولندا وإسبانيا وإيرلندا وآيسلندا وسلوفينيا قد قاطعت نسخـة 2026 بسبب مشاركة إسرائيل. وأعلنَت إيرلندا بالفعل أنها لن تشارك في نسخة 2027، فيما لا تزال المواقف في دول أخرى موضع نقاش.