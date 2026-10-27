مصدر أردني ينفي استهداف خيمة مدنيين في درعا.. ويحذّر من محاولات فتنة

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نفى مصدر أردني مطلع، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تكون خيمة المدنيين جنوبي سوريا هدفاً للجيش الأردني، مؤكداً أنها لم تُستهدف فعلياً.
وقال المصدر إن الجيش تجنّب توجيه ضربات إلى مواقع كان استهدافها قد يتسبب بسقوط مدنيين، مشيراً إلى أن المدنيين الذين قُتلوا في غارة درعا ينتمون إلى عائلة شخص وصفه بأنه "أحد الإرهابيين".
وحذّر المصدر من وجود أطراف تحاول زرع الفتنة بين الأردن وسوريا.