مصدر أردني ينفي استهداف خيمة مدنيين في درعا.. ويحذّر من محاولات فتنة

نفى مصدر مطلع، في تصريحات لـ" عربية"، أن تكون خيمة المدنيين جنوبي هدفاً للجيش ، مؤكداً أنها لم تُستهدف فعلياً.

وقال المصدر إن الجيش تجنّب توجيه ضربات إلى مواقع كان استهدافها قد يتسبب بسقوط مدنيين، مشيراً إلى أن المدنيين الذين قُتلوا في غارة ينتمون إلى عائلة شخص وصفه بأنه "أحد الإرهابيين".

وحذّر المصدر من وجود أطراف تحاول زرع الفتنة بين وسوريا.