الخارجية السورية تدين الضربات على جنوب البلاد

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أعلن ، الثلاثاء، أن غاراته الجوية على جنوب أسفرت عن مقتل نحو عشرين عنصراً من تنظيم "داعش"، مقرّاً في الوقت نفسه بسقوط عدد من الضحايا المدنيين، فيما دانت الضربات واعتبرتها خرقاً لأجوائها من دون أي تنسيق مسبق.وشنّت القوات المسلحة مساء الاثنين موجة من على جنوب سوريا، استهدفت ما وصفته بـ"أوكار التنظيمات الإرهابية". وقالت في بيان إن "طائرات سلاح الجو الملكي دمّرت عدداً من المواقع الإرهابية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير معداتهم"، موضحة أن العملية نُفذت "رداً" على هجوم استهدف أخيراً للروم الأرثوذكس في الكرك، أفادت تقارير بأنه أودى بحياة تسعة أشخاص.وأوضح المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن العملية أدت إلى مقتل أكثر من عشرين عنصراً من "داعش" وتدمير مستودع أسلحة "رئيسي"، مشيراً إلى أن الضربات جاءت بناءً على معلومات استخباراتية عن "تهديدات إرهابية وشيكة". وأضاف أن الأردن "تجنّب" المواقع المدنية، معرباً عن أسفه لـ"الإصابات غير المقصودة"، ومؤكداً "الاحترام العميق" للدولة والشعب السوري.في المقابل، دانت السورية الضربات، واصفة إياها بأنها "انتهاك غير مقبول وخرق للأجواء السورية من دون أي تنسيق مسبق".وأعلن الدفاع المدني السوري أن حصيلة القتلى بلغت سبعة أشخاص، بينهم خمسة من عائلة واحدة، هم ثلاثة أطفال وامرأة ورجل، قُتلوا في غارة على محافظة درعا، إضافة إلى رجل يبلغ 80 عاماً قُتل في درعا، وآخر يبلغ 60 عاماً قُتل في محافظة السويداء.ونقلت عن نصوح السليم، من إحدى قرى ريف درعا، قوله: "كنا نائمين عندما أصابنا الصاروخ. قُتلت أمي وأخي الأكبر وأطفاله الثلاثة، صبيّان وبنت".