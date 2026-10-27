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عربي-دولي

تصويت "جنوني" للعرب في الانتخابات الاسرائيلية.. وبن غفير يستنفر اليهود (فيديو)

Lebanon 24
27-10-2026 | 11:31
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تصويت جنوني للعرب في الانتخابات الاسرائيلية.. وبن غفير يستنفر اليهود (فيديو)
تصويت جنوني للعرب في الانتخابات الاسرائيلية.. وبن غفير يستنفر اليهود (فيديو) photos 0
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حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنصاره على التوجّه إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لمواجهة ما وصفه بـ"نسبة التصويت الجنونية" في التجمعات العربية.

وكتب بن غفير عبر منصة "إكس": "إذا كنتم تريدون أن تبقى هذه الدولة يهودية، وإذا كنتم لا تريدون أن تقع في أيدي منصور عباس وأحمد الطيبي، فاخرجوا وصوّتوا"، في إشارة إلى زعيم "القائمة العربية الموحدة" وعضو "القائمة المشتركة"، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".
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وفي منشور آخر ظهر فيه أمام أحد السجون، ربط بن غفير دعوته للتصويت بمنع من وصفهم بـ"الإرهابيين" من العودة إلى "الاحتفال داخل السجون".

وجاءت تصريحاته بعدما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحزاب العربية بمحاولة "سرقة الانتخابات"، قائلاً إن السلطات أوقفت ثلاثة مسؤولين في حزب عربي بجنوب البلاد بحوزتهم مظاريف أموال لاستخدامها في العملية الانتخابية.

في المقابل، أوضحت جهات انتخابية أن الموقوفين ضُبطوا قرب منازلهم وقبل وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وأن التحقيقات مستمرة. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن الواقعة محصورة في منطقة محددة ولن تؤثر على سير الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة 44.9% حتى الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مع اقتراع نحو 3.29 مليون ناخب، وهي أعلى نسبة تُسجَّل لهذه الساعة منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات عام 1973، بحسب اللجنة.
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