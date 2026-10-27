تصويت "جنوني" للعرب في الانتخابات الاسرائيلية.. وبن غفير يستنفر اليهود (فيديو)

אם אתם לא רוצים שהמחבלים יחזרו לחגוג בבתי הכלא - צאו להצביע. ב׳ בקלפי! https://t.co/Mn2xjBhOLy — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 27, 2026 Advertisement

وكتب بن غفير عبر منصة "إكس": "إذا كنتم تريدون أن تبقى هذه الدولة ، وإذا كنتم لا تريدون أن تقع في أيدي منصور عباس وأحمد الطيبي، فاخرجوا وصوّتوا"، في إشارة إلى زعيم "القائمة العربية الموحدة" وعضو "القائمة المشتركة"، وفق موقع "تايمز أوف ".وفي منشور آخر ظهر فيه أمام أحد السجون، ربط بن غفير دعوته للتصويت بمنع من وصفهم بـ"الإرهابيين" من العودة إلى "الاحتفال داخل السجون".وجاءت تصريحاته بعدما اتهم رئيس الوزراء الأحزاب العربية بمحاولة "سرقة الانتخابات"، قائلاً إن السلطات أوقفت ثلاثة مسؤولين في حزب عربي بجنوب البلاد بحوزتهم مظاريف أموال لاستخدامها في العملية .في المقابل، أوضحت جهات انتخابية أن الموقوفين ضُبطوا قرب منازلهم وقبل وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وأن التحقيقات مستمرة. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن الواقعة محصورة في منطقة محددة ولن تؤثر على سير الانتخابات.وبلغت نسبة المشاركة 44.9% حتى الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مع اقتراع نحو 3.29 مليون ناخب، وهي أعلى نسبة تُسجَّل لهذه الساعة منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات عام 1973، بحسب اللجنة.