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عربي-دولي

بن غفير يحذّر من إغلاق القناة 14 المقربة من نتنياهو.. ويدعو للتصويت لحزبه

Lebanon 24
27-10-2026 | 12:33
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بن غفير يحذّر من إغلاق القناة 14 المقربة من نتنياهو.. ويدعو للتصويت لحزبه
بن غفير يحذّر من إغلاق القناة 14 المقربة من نتنياهو.. ويدعو للتصويت لحزبه photos 0
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حذّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من احتمال إغلاق القناة 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود"، والمعروفة بدعمها لليمين الإسرائيلي.

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وقال بن غفير، في حديث للقناة، إن ما شهدته البرازيل يُظهر، بحسب وصفه، كيفية التعامل مع المعارضة، مشيرًا إلى أن الشرطة ظهرت فجأة عندما خرج اليمين في تظاهرات معارضة، وطلبت هويات المشاركين.

وأضاف أن هناك تهديدات بإغلاق القناة 14، معتبرًا أن اليسار يمارس "ديكتاتورية ضخمة"، وأنه يسعى إلى إسكات الأصوات المعارضة وإغلاق القناة. ودعا في ختام حديثه إلى التصويت لحزبه في الانتخابات.

ويقصد بن غفير بعبارة "صوّتوا لـ ب" اختيار ورقة الاقتراع التي تحمل الحرف العبري "ب"، وهو الرمز الانتخابي لحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية).

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