بن غفير يحذّر من إغلاق القناة 14 المقربة من نتنياهو.. ويدعو للتصويت لحزبه

حذّر وزير إيتمار بن غفير من احتمال إغلاق القناة 14 المقربة من رئيس الوزراء وحزب "الليكود"، والمعروفة بدعمها لليمين الإسرائيلي.

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وقال بن غفير، في حديث للقناة، إن ما شهدته يُظهر، بحسب وصفه، كيفية التعامل مع ، مشيرًا إلى أن الشرطة ظهرت فجأة عندما خرج اليمين في تظاهرات معارضة، وطلبت هويات المشاركين.

وأضاف أن هناك تهديدات بإغلاق القناة 14، معتبرًا أن اليسار يمارس "ديكتاتورية ضخمة"، وأنه يسعى إلى إسكات الأصوات المعارضة وإغلاق القناة. ودعا في ختام حديثه إلى التصويت لحزبه في الانتخابات.

ويقصد بن غفير بعبارة "صوّتوا لـ ب" اختيار ورقة الاقتراع التي تحمل الحرف العبري "ب"، وهو الرمز الانتخابي لحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية).