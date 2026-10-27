بعد إعلان إسرائيل احتجازه.. مصر تكشف الحالة النفسية لمواطن اجتاز السياج الحدودي

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أفادت ، بأن المواطن المصري الذي نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه اجتاز السياج الحدودي من الأراضي إلى "غير متزن نفسياً"، وأنها ستعمل على إعادته إلى مصر، وذلك بعد إعلان الجيش في وقت سابق احتجازه والتحقيق معه.وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "الجهات الوطنية في مصر تتابع ما نشر في الإعلام بتاريخ الثلاثاء ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ عن قيام أحد المصريين باجتياز السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي ".وأضافت: "تبين للجهات الوطنية المعنية أنه متغيب عن منزله منذ شهر يوليو الماضي وغير متزن نفسياً". وأكدت الوزارة أنها سوف تتابع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مصر.وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه ألقى القبض خلال الليل على مواطن بعد أن عبر السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى إسرائيل بالقرب من معبر الحدودي.وأضاف الجيش: "عقب رصده، هرعت القوات إلى المكان وأوقفته، وتم نقله لاستكمال التحقيق لدى ".وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "ينظر بخطورة بالغة إلى الحادث، ويحافظ على مستوى عال من الجاهزية للدفاع عن المنطقة".