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عربي-دولي

مفاوضات موسكو بين أمير قطر والرئيس الإيراني

Lebanon 24
27-10-2026 | 14:00
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مفاوضات موسكو بين أمير قطر والرئيس الإيراني
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التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك قبيل انعقاد القمة الـ8 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية موسكو.
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وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن على إيران إثبات حسن النية كي تنجح جهود الوساطة.

وذكر المتحدث في إفادة صحافية أنه ينبغي لإيران وقف التهديدات الموجهة لدول المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز "لإثبات حسن النية".

ويأتي ذلك بعد أن زار وفد قطري طهران هذا الأسبوع في محاولة لخفض التصعيد بالمنطقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتتوسط قطر، إلى جانب باكستان، بين واشنطن وطهران في محاولة لإنهاء الحرب على إيران، والتي عطلت حركة الشحن العالمية وإمدادات النفط وامتدت إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
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