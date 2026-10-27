مفاوضات موسكو بين أمير قطر والرئيس الإيراني

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس مسعود بزشكيان، وذلك قبيل انعقاد القمة الـ8 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية .

وبحسب بيان للديوان الأميري ، جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت متحدث باسم إن على إثبات حسن النية كي تنجح جهود الوساطة.وذكر المتحدث في إفادة صحافية أنه ينبغي لإيران وقف التهديدات الموجهة لدول المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز "لإثبات حسن النية".ويأتي ذلك بعد أن زار وفد هذا الأسبوع في محاولة لخفض التصعيد بالمنطقة بالتنسيق مع .وتتوسط قطر، إلى جانب باكستان، بين وطهران في محاولة لإنهاء الحرب على إيران، والتي عطلت حركة الشحن العالمية وإمدادات وامتدت إلى أجزاء أخرى من .