إتهامات للحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء لعرقلة التصويت في بلدات عربية

Advertisement

اتهمت "القائمة العربية الموحدة"، التي يرأسها ، الحكومة بقطع الكهرباء عن بلدات عربية داخل ، لعرقلة التصويت للأحزاب العربية في انتخابات السادسة والعشرين.وقالت القائمة في بيان لها: "تم قطع الكهرباء عن بلدة عرعرة وكسيفة في النقب، وإن اليمين مستمر في حملته الممنهجة لضرب التصويت للموحدة"، مرجحة قطع الكهرباء في بلدات أخرى تعد معاقل للقائمة.وأضافت: "اليمين يخشى من اقتراب القائمة العربية الموحدة من الوصول للمقعد الثامن، وهو ما يمكّنها من تشكيل ائتلاف 61 يطيح به من الحكم"، داعية لتكثيف التوافد إلى مراكز الاقتراع للتصويت.وقالت إن " تسيطر على الصناديق في عرعرة النقب بعد قطع الكهرباء عنها، وترفض إدخال المصوتين لها".وحذرت من حملة واسعة وممنهجة يشنّها اليمين منذ ساعات الصباح تستهدف التصويت للقائمة العربية الموحدة.وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "انقطاع الكهربائي لفترة طويلة في مدينة رهط يمنع التصويت في 5 مراكز اقتراع".