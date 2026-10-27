"هزيمة ساحقة" لنتنياهو.. لابيد يعلنها بعد إغلاق الصناديق

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أعلن زعيم يائير لابيد أن معسكر رئيس الوزراء مُني بـ"هزيمة ساحقة" في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع وبدء صدور استطلاعات الخروج.وأظهرت عينات التصويت التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تقدّم معسكر غادي آيزنكوت بفارق طفيف على تحالف ، إذ حصلت المعارضة على 52 مقعداً، مقابل 50 مقعداً لمعسكر نتنياهو، فيما نالت الأحزاب العربية 18 مقعداً.وتشير هذه الأرقام الأولية إلى عدم حصول أي من المعسكرين على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.وتبقى نتائج استطلاعات الخروج غير نهائية، بانتظار فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية، التي ستحدد موازين القوى وفرص تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.