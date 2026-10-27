السفيرة السعودية في أميركا: لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين

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دعت السفيرة في أميركا، ريما بنت بن سلطان، إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة ميليشيا الإرهابية، على غرار لمحاربة داعش.وأكدت السفيرة السعودية في مقالة نشرتها عبر بعنوان "لا حدود لما يمكن أن يفعله الحوثيون"، أن ميليشيا الحوثي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والتجارة العالمية، وأسواق الطاقة.وذكرت في المقالة كذلك أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 1000 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة باتجاه السعودية منذ 2016، حتى الوقت الراهن، لافتة إلى أن الهجمات على منشآت الطاقة بالسعودية ساهمت في ارتفاع أسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد.في المقابل، أشارت السفيرة السعودية في أميركا، ريما بنت بندر، إلى أن زعيم الحوثيين، الحوثي، أمضى عقدين في بناء شبكة إرهابية بدعم من ، موضحة أنه يختبئ في الجبال ولا يخاطب أتباعه إلا عبر الفيديو، مضيفة أنه نقض كل اتفاق سلام وقعه الحوثيون، مستخدماً فترات الهدنة لإعادة التسلح استعداداً لهجمات جديدة.