الشرع: التنسيق مع العراق مستمر لمواجهة خطر "داعش"

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قال الرئيس السوري أحمد إن الحدود مع آمنة حتى الآن، وإن التنسيق الأمني بين وبغداد مستمر، مشيراً إلى أن مخاطر تنظيم "داعش" تراجعت تدريجياً، لكنها لم تصل إلى مستوى يتيح الاطمئنان الكامل.وأكد الشرع، في مقابلة مع قناة "دجلة" ، أن لدى مخاوف أمنية تنقلها إلى ، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمنع التنظيمات المسلحة من تشكيل تهديد لأمن البلدين.ورحب الرئيس السوري بزيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى سوريا، مشيراً إلى أن العلاقات بين دمشق وبغداد شهدت تطوراً إيجابياً خلال العام ونصف الماضيين.وأكد أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة، بما في ذلك المعاناة التي مر بها الشعبان، معتبراً أن العلاقات العراقية ينبغي أن تكون طبيعية وقائمة على الثقة المتبادلة، وأن تتقدم المصالح المشتركة على الاعتبارات الأخرى.الزيدي والشرع يبحثان تعزيز العلاقات العراقية السورية وخفض التوتر بالمنطقةبحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة.وأوضح الشرع أن التعاون بين البلدين يشمل ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، إلى جانب قضايا المياه، مؤكداً ضرورة تطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين.وأشار الرئيس السوري إلى توقيع مذكرات تفاهم، في المرحلة الأولى من التعاون بين البلدين، بشأن خط أنابيب الرابط بين كركوك العراقية وبانياس السورية.ونوه إلى أن التطورات الجارية في المنطقة دفعت إلى إيلاء اهتمام أكبر بتعزيز الروابط بين سوريا والعراق، موضحاً أن الجانبين بحثا، منذ اتصالاتهما الأولى، أهمية عقد اللقاءات وتطوير مسار العلاقات باعتباره أمراً طبيعياً بين بلدين متجاورين.وشدد الشرع على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق في الملفات المشتركة، خصوصاً أمن الحدود والطاقة والمصالح الاقتصادية.