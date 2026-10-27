تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الشرع: التنسيق مع العراق مستمر لمواجهة خطر "داعش"

Lebanon 24
27-10-2026 | 17:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الشرع: التنسيق مع العراق مستمر لمواجهة خطر داعش
الشرع: التنسيق مع العراق مستمر لمواجهة خطر داعش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الحدود مع العراق آمنة حتى الآن، وإن التنسيق الأمني بين دمشق وبغداد مستمر، مشيراً إلى أن مخاطر تنظيم "داعش" تراجعت تدريجياً، لكنها لم تصل إلى مستوى يتيح الاطمئنان الكامل.
Advertisement

وأكد الشرع، في مقابلة مع قناة "دجلة" العراقية، أن لدى سوريا مخاوف أمنية تنقلها إلى الحكومة العراقية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمنع التنظيمات المسلحة من تشكيل تهديد لأمن البلدين.

ورحب الرئيس السوري بزيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى سوريا، مشيراً إلى أن العلاقات بين دمشق وبغداد شهدت تطوراً إيجابياً خلال العام ونصف الماضيين.

وأكد أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة، بما في ذلك المعاناة التي مر بها الشعبان، معتبراً أن العلاقات السورية العراقية ينبغي أن تكون طبيعية وقائمة على الثقة المتبادلة، وأن تتقدم المصالح المشتركة على الاعتبارات الأخرى.

الزيدي والشرع يبحثان تعزيز العلاقات العراقية السورية وخفض التوتر بالمنطقة
بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأوضح الشرع أن التعاون بين البلدين يشمل ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، إلى جانب قضايا المياه، مؤكداً ضرورة تطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار الرئيس السوري إلى توقيع مذكرات تفاهم، في المرحلة الأولى من التعاون بين البلدين، بشأن خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك العراقية وبانياس السورية.

ونوه إلى أن التطورات الجارية في المنطقة دفعت إلى إيلاء اهتمام أكبر بتعزيز الروابط بين سوريا والعراق، موضحاً أن الجانبين بحثا، منذ اتصالاتهما الأولى، أهمية عقد اللقاءات وتطوير مسار العلاقات باعتباره أمراً طبيعياً بين بلدين متجاورين.

وشدد الشرع على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق في الملفات المشتركة، خصوصاً أمن الحدود والطاقة والمصالح الاقتصادية.
مواضيع ذات صلة
ضربة جوية واعتقالات ضد "داعش" في العراق
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 03:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: إيران على استعداد لتنمية العلاقات وتعزيز التنسيق الأمني الحدودي مع العراق
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 03:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولات تواصل مستمرة ولا "مواجهة داخلية"
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 03:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي لنظيره المصري: لضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية أمن المنطقة واستقرارها
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 03:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة العراقية

العراقية

السورية

العراقي

الثنائي

عراقية

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:56 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:37 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:34 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-27
Lebanon24
17:56 | 2026-10-27
Lebanon24
17:53 | 2026-10-27
Lebanon24
17:37 | 2026-10-27
Lebanon24
17:34 | 2026-10-27
Lebanon24
17:20 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24