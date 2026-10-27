نتنياهو يواصل تقدمه على آيزنكوت.. الفرز يتواصل والعين على المغلفات المزدوجة

يتقدّم ائتلاف بنيامين نتنياهو على كتلة بعد فرز نصف الأصوات، وفق بيانات نشرتها لجنة الانتخابات الأربعاء، غداة انتخابات تشريعية يخوض فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته معركة بقائه السياسي.وبعد فرز 60% من الأصوات، أظهرت النتائج حصول حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والأحزاب الحليفة له على 56 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 لكتلة المعارضة و16 للأحزاب العربية. وقد تتغيّر هذه النتائج الجزئية بشكل كبير، إذ أظهرت استطلاعات عدة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تقاربا شديدا بين المعسكرين، من دون أن يحقق أيّ منهما غالبية برلمانية.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول بلجنة الانتخابات الإسرائيلية اشارتها الى ان فرز المغلفات المزدوجة يبدأ عند منتصف الليل وينتهي غدا

قال بنيامين نتنياهو، إنه لا يزال ينتظر "النتائج الكاملة" لانتخابات الكنيست، بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، مساء الثلاثاء.وفي كلمة أمام مؤيديه في القدس بوقت مبكر من صباح الأربعاء، قال نتنياهو تعليقا على حصول حزب الليكود الذي يتزعمه على 27 مقعدا وفق الاستطلاعات: "هذه مجرد البداية، ونحن بانتظار النتائج الكاملة".وأضاف: "هناك أمر واحد مؤكد، وهو أن الليكود هو الحزب الأكبر ".وتعهد نتنياهو بتشكيل "حكومة يمينية قوية"، وذلك بعدما أشارت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من لجان الاقتراع، إلى تقارب بين معسكري نتنياهو ومنافسه الأبرز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.كما تعهد بتشكيل حكومة جديدة من دون مشاركة عربية، قائلا إنه "لا ينبغي لأي زعيم أن يحكم اعتمادا على دعم العرب في "، الذين حققت أحزابهم مكاسب قوية.واتهم نتنياهو الأحزاب العربية بأنها "تعارض وجود إسرائيل، وتصور حركة على أنها منظمة خيرية، وتصف الجنود الإسرائيليين بأنهم مجرمو حرب".

، قال مرشح المعارضة غادي آيزنكوت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن إسرائيل "اختارت التغيير" بعد عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإنه سيسعى إلى تشكيل حكومة جديدة.



وفي كلمة أمام أنصاره في ، وجه آيزنكوت أيضا تحذيرا مبطنا لنتنياهو، الذي كثف في الأيام الأخيرة من الحملة تحذيراته من أنه سيهاجم ، وهي حالة طارئة يمكن أن تؤخر جهود تشكيل ائتلاف.



وقال: "نتنياهو، لا تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة مصالحك السياسية".

وتعهد رئيس الأركان السابق بـ"إقامة حكومة صهيونية لتجنيد الجميع. حكومة تمثل كل الإسرائيليين"، متوعدا بالقضاء على حركة حماس.



وتعادل ائتلاف المعارضة مع معسكر نتنياهو (51 مقعدا لكل منهما)، وفق استطلاعات رأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، لكن من دون أن يضمن أي من الطرفين أغلبية 61 مقعدا لتشكيل حكومة.



وقال آيزنكوت: "قال الشعب كلمته ضد استمرار حكم نتنياهو".



وأضاف: "في انتخابات شهدت إقبالا مرتفعا إلى هذا الحد، سيكون من الخطأ الذهاب إلى جولة أخرى من الانتخابات".