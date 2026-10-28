رئيس الوكالة الذرية: لا مؤشرات على إعادة إيران بناء منشآتها النووية التي تضررت

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أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أمس الثلاثاء، انه لا توجد مؤشرات على أن حاولت إصلاح أو إعادة بناء منشآتها النووية التي تضررت من جراء الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية خلال العام الحالي أو العام الماضي.الأميركي إن أحد الأسباب الرئيسية لدخول الحرب ضد إيران في 28 شباط كان حرمان طهران من القدرة على تطوير أسلحة نووية، رغم تأكيده أن الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو 2025 "دمرت بالكامل" البرنامج .وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دعا غروسي إيران إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى جميع المواقع النووية، بما فيها المنشآت التي تضررت من جراء الهجمات العسكرية.ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من حالة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، منذ قصفت الولايات المتحدة المواقع النووية العام الماضي.ومع ذلك، قال غروسي: "منذ حزيران 2025، لم نرصد أي نشاط لإصلاح أو إعادة بناء أي من المنشآت التي تضررت في الهجمات العسكرية خلال عامي 2025 و2026".