بعد فرز 55% من الأصوات.. نتنياهو يتقدم على آيزنكوت

أفادت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس في إسرائيل
بتقدم ائتلاف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو
.
فقد أظهر آخر تحديث للجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، تقدم ائتلاف نتنياهو
على معسكر غادي آيزنكوت
، إثر فرز 55.4% من الأصوات.
وأوضحت لجنة الانتخابات أن معسكر نتنياهو نال 27 مقعدا، مقابل 21 لمعسكر منافسه غادي آيزنكوت. في حين حصدت القوائم العربية 15.
علماً أنه يتوجب على الفريق الرابح الحصول على 61 مقعدا، وهو العدد اللازم لضمان أغلبية في الكنيست
المؤلف من 120 مقعداً، تفسح له المجال بتشكيل حكومة.
إلى ذلك، أشارت لجنة الانتخابات إلى أن نسبة الإقبال بلغت 77.7 بالمئة، وهي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، وأعلى بنحو سبع نقاط مئوية من الانتخابات السابقة في 2022.
لا فائز واضحا
وكانت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهرت أن الانتخابات لن تتمخض عن فائز واضح فيما يبدو، مع تقارب النتائج بين كتلة المعارضة
بقيادة غادي آيزينكوت ومعسكر نتنياهو دون أن يمتلك أي منهما طريقا واضحا للوصول إلى السلطة.
فيما أشارت التوقعات إلى احتمال أن تمتد مفاوضات تشكيل الحكومة لأسابيع وسط مساومات سياسية معقدة. لكن هذا المأزق قد يتيح لنتنياهو -وهو أطول قادة إسرائيل
بقاء في المنصب- الاستمرار في السلطة بصفته رئيسا لحكومة تصريف أعمال خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف.
هذا ومن الممكن أن يستغرق الأمر أياما قبل ظهور النتائج النهائية، ونظرا لطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي
المنقسم، فإن الأحزاب الصغيرة قد تلعب دور "صانع الملوك" في مفاوضات الائتلاف، التي امتدت لأسابيع أو حتى أشهر عقب انتخابات سابقة. وإذا لم يتمكن أي من المعسكرين من تشكيل حكومة، فقد تقتضي الحاجة إجراء انتخابات جديدة.