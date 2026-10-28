بعد فرز 55% من الأصوات.. نتنياهو يتقدم على آيزنكوت

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أفادت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس بتقدم ائتلاف رئيس الوزراء الحالي .فقد أظهر آخر تحديث للجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، تقدم ائتلاف على معسكر ، إثر فرز 55.4% من الأصوات.وأوضحت لجنة الانتخابات أن معسكر نتنياهو نال 27 مقعدا، مقابل 21 لمعسكر منافسه غادي آيزنكوت. في حين حصدت القوائم العربية 15.علماً أنه يتوجب على الفريق الرابح الحصول على 61 مقعدا، وهو العدد اللازم لضمان أغلبية في المؤلف من 120 مقعداً، تفسح له المجال بتشكيل حكومة.إلى ذلك، أشارت لجنة الانتخابات إلى أن نسبة الإقبال بلغت 77.7 بالمئة، وهي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، وأعلى بنحو سبع نقاط مئوية من الانتخابات السابقة في 2022.لا فائز واضحاوكانت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهرت أن الانتخابات لن تتمخض عن فائز واضح فيما يبدو، مع تقارب النتائج بين كتلة بقيادة غادي آيزينكوت ومعسكر نتنياهو دون أن يمتلك أي منهما طريقا واضحا للوصول إلى السلطة.فيما أشارت التوقعات إلى احتمال أن تمتد مفاوضات تشكيل الحكومة لأسابيع وسط مساومات سياسية معقدة. لكن هذا المأزق قد يتيح لنتنياهو -وهو أطول قادة بقاء في المنصب- الاستمرار في السلطة بصفته رئيسا لحكومة تصريف أعمال خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف.هذا ومن الممكن أن يستغرق الأمر أياما قبل ظهور النتائج النهائية، ونظرا لطبيعة النظام السياسي المنقسم، فإن الأحزاب الصغيرة قد تلعب دور "صانع الملوك" في مفاوضات الائتلاف، التي امتدت لأسابيع أو حتى أشهر عقب انتخابات سابقة. وإذا لم يتمكن أي من المعسكرين من تشكيل حكومة، فقد تقتضي الحاجة إجراء انتخابات جديدة.