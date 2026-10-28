الشرع: حدودنا مع العراق آمنة

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كما أكد الشرع أن تهديدات داعش تقلصت، وأنه "لا يوجد أي تنظيم يشكل مخاطر تهديد لكلا البلدين". أكد الرئيس السوري أحمد أن الحدود - آمنة بشكل كامل. وأشار في مقابلة مع قناة دجلة العراقية مساء أمس الثلاثاء، إلى وجود تنسيق مشترك.كما أكد الشرع أن تهديدات داعش تقلصت، وأنه "لا يوجد أي تنظيم يشكل مخاطر تهديد لكلا البلدين".



هذا وأوضح أن "سوريا لا تنظر إلى العراق من ناحية طائفية"، قائلاً "لدينا مشتركات كثيرة والعلاقات الاجتماعية بين العراق وسوريا ظلت لسنوات بحالة صحية".

وأردف الشرع:" منذ وصولنا للسلطة كانت سياسات بغداد إيجابية رغم محاولة أطراف أتخذت مواقف مغايرة".



كذلك أكد أنه "لم يتدخل في نزاع طائفي في العراق بعد أحداث 2003 ". وأضاف أنه "خرج من السجن في العراق عام 2011 ثم عاد إلى سوريا.. ولم يعتد على أي مدني "



كما ذكر أن "استقرار سوريا يصب في صالح العراق وبالعكس"، قائلاً "علينا أن نبدأ من المشتركات ونؤسس مناخ مناسب للعلاقات بلا مخاوف.. فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وكفانا حروب ونقاشات". إلى ذلك، شدد على أن حكومتي وسوريا على توافق بشأن المشتركات التي تجمع البلدين. ورحب بزيارة إلى ، مؤكداً أنه "لا مانع من زيارة العراقيين إلى مقام السيدة زينب".هذا وأوضح أن "سوريا لا تنظر إلى العراق من ناحية طائفية"، قائلاً "لدينا مشتركات كثيرة والعلاقات الاجتماعية بين العراق وسوريا ظلت لسنوات بحالة صحية".وأردف الشرع:" منذ وصولنا للسلطة كانت سياسات بغداد إيجابية رغم محاولة أطراف أتخذت مواقف مغايرة".كذلك أكد أنه "لم يتدخل في نزاع طائفي في العراق بعد أحداث 2003 ". وأضاف أنه "خرج من السجن في العراق عام 2011 ثم عاد إلى سوريا.. ولم يعتد على أي مدني "كما ذكر أن "استقرار سوريا يصب في صالح العراق وبالعكس"، قائلاً "علينا أن نبدأ من المشتركات ونؤسس مناخ مناسب للعلاقات بلا مخاوف.. فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وكفانا حروب ونقاشات".

إلى ذلك، قال الرئيس السوري: "نتواصل مع شركات عالمية لربط خط أنابيب بانياس بمصاف التكرير وهناك مذكرات تفاهم وقعت بين سوريا والعراق بشأن خط بانياس – كركوك". وأضاف أن "سوريا هي الواجهة والإطلالة البحرية للعراق والخط الاستراتيجي إلى الغرب وسوريا تعتبر واجهة العراق على البحر المتوسط لتصدير ".



أتت تلك التصريحات قبيل زيارة مرتقبة اليوم الأربعاء لرئيس الحكومة العراقية إلى ، على رأس وفد وزاري كبير لبحث ملفات العلاقات الثنائية والمياه والنفط والتجارة البينية بين البلدين.