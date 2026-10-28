من موقع تحت سطح الماء في بحر أوخوتسك.. روسيا تطلق صاروخاً باليستياً من غواصة نووية

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أكدت أن غواصة نووية استراتيجية تابعة لأسطول أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "بولافا"، من موقع تحت سطح الماء في بحر أوخوتسك، باتجاه ميدان تجارب في مقاطعة أرخانغيلسك شمال غربي .ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أن عملية الإطلاق نفذتها الغواصة "جنراليسيموس سوفوروف"، وهي غواصة نووية حاملة للصواريخ الباليستية، تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.وتنتمي الغواصة إلى فئة "بوريه-إيه"، المصممة لتنفيذ مهام الردع الاستراتيجي، ويمكنها حمل ما يصل إلى 16 صاروخاً باليستياً من طراز "بولافا".ويُعد "بولافا" صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يُطلق من الغواصات، وقادراً على حمل رؤوس نووية متعددة، ويمثل أحد المكونات الرئيسية للترسانة النووية .وكانت روسيا قد أدخلت منظومة صواريخ "بولافا" رسمياً إلى الخدمة في 2024، في إطار برنامج لتحديث قوات الردع النووي الاستراتيجية.