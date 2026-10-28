من موقع تحت سطح الماء في بحر أوخوتسك.. روسيا تطلق صاروخاً باليستياً من غواصة نووية

أكدت وزارة الدفاع الروسية
أن غواصة نووية استراتيجية تابعة لأسطول المحيط الهادئ
أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "بولافا"، من موقع تحت سطح الماء في بحر أوخوتسك، باتجاه ميدان تجارب في مقاطعة أرخانغيلسك شمال غربي روسيا
.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع
أن عملية الإطلاق نفذتها الغواصة "جنراليسيموس سوفوروف"، وهي غواصة نووية حاملة للصواريخ الباليستية، تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.
وتنتمي الغواصة إلى فئة "بوريه-إيه"، المصممة لتنفيذ مهام الردع النووي
الاستراتيجي، ويمكنها حمل ما يصل إلى 16 صاروخاً باليستياً من طراز "بولافا".
ويُعد "بولافا" صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يُطلق من الغواصات، وقادراً على حمل رؤوس نووية متعددة، ويمثل أحد المكونات الرئيسية للترسانة النووية البحرية الروسية
.
وكانت روسيا قد أدخلت منظومة صواريخ "بولافا" رسمياً إلى الخدمة في مايو
2024، في إطار برنامج لتحديث قوات الردع النووي الاستراتيجية.