تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد خسارته الانتخابات الرئاسية.. بولسونارو يغادر البرازيل

Lebanon 24
28-10-2026 | 05:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد خسارته الانتخابات الرئاسية.. بولسونارو يغادر البرازيل
بعد خسارته الانتخابات الرئاسية.. بولسونارو يغادر البرازيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صعد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هجومه على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، بعد مغادرته البلاد برفقة أسرته عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيبه بقدوم بولسونارو إلى الولايات المتحدة.
Advertisement

هذا وأعلنت المديرية الوطنية للهجرة في الأرجنتين، الأربعاء، أن فلافيو بولسونارو وزوجته وابنتيه وصلوا إلى الأراضي الأرجنتينية ليل الثلاثاء، قبل أن يستقلوا طائرة خاصة تابعة لشركة "بايريس فلاي"، متجهة إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور.

وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن بولسونارو دخل الأرجنتين عبر الحدود البرية، حاملاً الوثائق المطلوبة، ومن دون مواجهة أي عقبات قانونية عند دخوله البلاد.

أتى ذلك وسط تقارير سابقة تحدثت عن توجه بولسونارو إلى الولايات المتحدة، فيما كانت واشنطن قد أعلنت استعدادها لمنحه وأفراد أسرته تأشيرات دخول.

لولا يهاجم بولسونارو
من جانبه، انتقد لولا دا سيلفا مغادرة منافسه البلاد، معتبراً أن بولسونارو كان ينبغي أن يبقى في البرازيل لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه. وقال لولا إن مغادرة بولسونارو "أمر مخزٍ"، مضيفاً أنه عندما طُلب منه تسليم جواز سفره، امتثل للطلب، وكان على منافسه أن يفعل الشيء نفسه.

كما أوضح أن الشرطة الفيدرالية كانت تشتبه في أن بولسونارو يعتزم مغادرة البلاد، في ظل خضوعه لتحقيق، مضيفاً أن منافسه كان بإمكانه البقاء في البرازيل لإثبات عدم صحة الاتهامات المتداولة بحقه. ووجه لولا انتقادات حادة إلى عائلة بولسونارو، قائلاً إن البرازيل تمثل وطنها الثاني.
مواضيع ذات صلة
بعد خسارته انتخابات رئاسة البرازيل... بولسونارو يغادر إلى أميركا
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف عمليات عدّ وفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في البرازيل بعد تعليقها لساعتين
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارته الانتخابات.. بولسونارو ممنوع من السفر
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وقف فرز وعد الأصوات بالانتخابات الرئاسية في البرازيل بعد قرار قضائي بتمديد التصويت
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأرجنتين

يوم الأحد

الفيدرالي

أرجنتيني

دا سيلفا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-10-28
Lebanon24
08:30 | 2026-10-28
Lebanon24
08:27 | 2026-10-28
Lebanon24
08:14 | 2026-10-28
Lebanon24
08:10 | 2026-10-28
Lebanon24
07:30 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24