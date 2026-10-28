بعد خسارته الانتخابات الرئاسية.. بولسونارو يغادر البرازيل

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صعد الرئيس البرازيلي لولا هجومه على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، بعد مغادرته البلاد برفقة أسرته عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت ، فيما أعلن الرئيس الأميركي ترحيبه بقدوم بولسونارو إلى .هذا وأعلنت المديرية الوطنية للهجرة في ، الأربعاء، أن فلافيو بولسونارو وزوجته وابنتيه وصلوا إلى الأراضي الأرجنتينية ليل الثلاثاء، قبل أن يستقلوا طائرة خاصة تابعة لشركة "بايريس فلاي"، متجهة إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور.وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن بولسونارو دخل الأرجنتين عبر الحدود البرية، حاملاً الوثائق المطلوبة، ومن دون مواجهة أي عقبات قانونية عند دخوله البلاد.أتى ذلك وسط تقارير سابقة تحدثت عن توجه بولسونارو إلى الولايات المتحدة، فيما كانت قد أعلنت استعدادها لمنحه وأفراد أسرته تأشيرات دخول.لولا يهاجم بولسونارومن جانبه، انتقد لولا دا سيلفا مغادرة منافسه البلاد، معتبراً أن بولسونارو كان ينبغي أن يبقى في لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه. وقال لولا إن مغادرة بولسونارو "أمر مخزٍ"، مضيفاً أنه عندما طُلب منه تسليم جواز سفره، امتثل للطلب، وكان على منافسه أن يفعل الشيء نفسه.كما أوضح أن الشرطة الفيدرالية كانت تشتبه في أن بولسونارو يعتزم مغادرة البلاد، في ظل خضوعه لتحقيق، مضيفاً أن منافسه كان بإمكانه البقاء في البرازيل لإثبات عدم صحة الاتهامات المتداولة بحقه. ووجه لولا انتقادات حادة إلى عائلة بولسونارو، قائلاً إن البرازيل تمثل وطنها الثاني.