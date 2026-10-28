نجل نتنياهو يقود معارك رقمية ضد خصوم والده.. فهل يمهّد للوراثة السياسية؟

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يبدو ان يائير ، نجل ، يلعب دورا مؤثرا في المعارك السياسية التي يخوضها والده، رغم أنه لا يشغل منصبا حكوميا أو حزبيا.فمن خلال حساباته على ، يهاجم خصوم رئيس الوزراء ووسائل الإعلام والقضاء، ويساهم في إيصال رسائل اليميني إلى جمهور واسع، وفق تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" .وكشف التحقيق، أن يائير، البالغ 35 عاما، أصبح أحد أبرز الوجوه المؤثرة في الفضاء الرقمي المؤيد لوالده، مستخدما شبكة من الحسابات والنشطاء الذين يشنون حملات ضد معارضي نتنياهو، في وقت يواجه فيه الأخير تحديات سياسية وقضائية متزايدة.وبحسب صحيفة "لوموند"، يشكل يائير ووالدته سارة الدائرة العائلية الأقرب إلى نتنياهو، ويؤثران، وفق شهادات مسؤولين ومقربين سابقين، في علاقاته بمساعديه واختياراته لبعض المحيطين به.وتنقل الصحيفة عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق أن النفوذ داخل دائرة نتنياهو لا يرتبط بالمنصب الرسمي بقدر ما يرتبط بالقرب الشخصي منه.لكن هذا التقييم ليس محل اتفاق، إذ ينفي مقربون آخرون من العائلة أن يكون ليائير أو والدته التأثير السياسي الذي ينسبه إليهما منتقدوهما.ورغم عدم توليه وظيفة رسمية، أصبح يائير شخصية معروفة في أوساط اليمين ، خصوصًا من خلال نشاطه المتواصل على منصات "إكس" وإنستغرام وتلغرام.وتصف "لوموند" يائير بأنه أحد العناصر المؤثرة فيما يسميه منتقدو نتنياهو "آلة السموم"، وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى شبكة من الحسابات والنشطاء الذين يهاجمون خصوم رئيس الوزراء وينشرون رسائل مؤيدة له.ووفق التحقيق، لا تقتصر وظيفة يائير على كتابة منشوراته الخاصة، بل تمتد إلى إعادة نشر محتوى حسابات صغيرة، ما يمنحها انتشارًا يتجاوز جمهورها الأصلي.هل يصبح وريثا سياسيا؟وتشير "لوموند" إلى أن يائير فكر في الانخراط بصورة أكثر مباشرة في العمل الحزبي، لكن شخصيات داخل الليكود لم تتحمس للفكرة.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحزب أن تأييد نجل نتنياهو لا يعني بالضرورة اعتباره شخصية مؤهلة لقيادة سياسية مستقلة.