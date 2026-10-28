قتيل و5 جرحى باشتباك حدودي بين أفغانستان وباكستان

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أدى اشتباك حدودي بين وباكستان عن مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح، وفق ما أفاد مسؤولون باكستانيون اليوم الأربعاء.ودخل البلدان في حرب في وقت سابق هذا العام. وفي ظل غياب أي حل دائم للقضايا الأمنية العالقة، وقعت هجمات متفرّقة منذ هدنة تم التوصل إليها في آذار الماضي.وتتّهم باكستان أفغانستان بإيواء مسلّحين ينفّذون هجمات دموية في أراضيها، وهو اتّهام تنفيه حكومة في أفغانستان.واستُهدفت منازل ومتاجر في بلدة أنغور أده بإطلاق نار من الجانب الأفغاني، وفق ما أفاد المفوض في إقليم جنوب بولاية خيبر بختونخوا الباكستانية.وحمّل السلطات الأفغانية مسؤولية الهجوم "غير المبرر".وقال مسؤول حكومي رفيع في جنوب وزيرستان لفرانس برس إن الضحايا سقطوا جراء قذائف هاون أُطلقت من أفغانستان.وقال المسؤول إن القوات الباكستانية ردّت بـ"عملية مقتضبة استهدفت الجانب الأفغاني بنيران المدفعية" وطالت نقطة تفتيش أفغانية.ولم يتمكن المصدر من تأكيد سقوط ضحايا في الجانب الأفغاني من الحدود.وأكد مسؤول أمني في أنغور أده الهجوم. (أ.ف.ب)