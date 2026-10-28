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عربي-دولي

كيت ميدلتون مُنزعجة من الأمير هاري وزوجته ميغان... ماذا كشفت مصادر؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 08:48
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كيت ميدلتون مُنزعجة من الأمير هاري وزوجته ميغان... ماذا كشفت مصادر؟
كيت ميدلتون مُنزعجة من الأمير هاري وزوجته ميغان... ماذا كشفت مصادر؟ photos 0
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يبدو أن عودة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى الظهور في بريطانيا أعادت الخلافات القديمة داخل العائلة الملكية إلى الواجهة، بعدما أثارت جولتهما الخيرية الأخيرة في مدينة نوتنغهام، بحسب تقارير صحافية، استياء الأميرة كيت ميدلتون، التي يُقال إنها تفكر في اتخاذ موقف مختلف تجاههما بعد سنوات من تجنب المواجهة.
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وذكر موقع "رياليتي تي" الأميركي، نقلاً عن مصدر مطلع، أن كيت تشعر بالانزعاج من الأنشطة الخيرية التي ينظمها دوق ودوقة ساسكس، إذ ترى، وفقاً للمصدر، أنها تشبه إلى حد كبير الارتباطات الرسمية التي يؤديها أفراد العائلة الملكية.

وبحسب الرواية عينها، فإن ظهور هاري وميغان في نوتنغهام، وما حظي به من اهتمام، أعاد إلى الأذهان سنوات من التوتر، خصوصاً أن الزوجين اختارا الابتعاد عن مهامهما الملكية عام 2020، قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن كيت حاولت طوال الفترة الماضية تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع هاري وميغان، مراعاةً لمشاعر زوجها الأمير ويليام، الذي تأثرت علاقته بشقيقه الأصغر بشدة جراء الخلافات المتراكمة.

لكن المصدر زعم أن صبر أميرة ويلز بدأ ينفد، وأنها تجد صعوبة في تقبل فكرة تجاوز ما حدث في الماضي وكأن شيئاً لم يكن، في وقت يعود فيه هاري وميغان إلى بريطانيا ويشاركان في أنشطة تحظى باهتمام إعلامي. (ارم نيوز)
 
 
 
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