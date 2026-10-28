كيت ميدلتون مُنزعجة من الأمير هاري وزوجته ميغان... ماذا كشفت مصادر؟

Advertisement

يبدو أن عودة الأمير هاري وزوجته إلى الظهور في أعادت الخلافات القديمة داخل العائلة الملكية إلى الواجهة، بعدما أثارت جولتهما الخيرية الأخيرة في مدينة نوتنغهام، بحسب تقارير صحافية، استياء الأميرة ، التي يُقال إنها تفكر في اتخاذ موقف مختلف تجاههما من تجنب المواجهة.وذكر موقع "رياليتي تي" الأميركي، نقلاً عن مصدر مطلع، أن كيت تشعر بالانزعاج من الأنشطة الخيرية التي ينظمها دوق ودوقة ساسكس، إذ ترى، وفقاً للمصدر، أنها تشبه إلى حد كبير الارتباطات الرسمية التي يؤديها أفراد العائلة الملكية.وبحسب الرواية عينها، فإن ظهور هاري وميغان في نوتنغهام، وما حظي به من اهتمام، أعاد إلى الأذهان التوتر، خصوصاً أن الزوجين اختارا الابتعاد عن مهامهما الملكية عام 2020، قبل الانتقال إلى .وأشار المصدر إلى أن كيت حاولت طوال الفترة الماضية تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع هاري وميغان، مراعاةً لمشاعر زوجها الأمير ، الذي تأثرت علاقته بشقيقه الأصغر بشدة جراء الخلافات المتراكمة.لكن المصدر زعم أن صبر أميرة بدأ ينفد، وأنها تجد صعوبة في تقبل فكرة تجاوز ما حدث في الماضي وكأن شيئاً لم يكن، في وقت يعود فيه هاري وميغان إلى بريطانيا ويشاركان في أنشطة تحظى باهتمام إعلامي. (ارم نيوز)