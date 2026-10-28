كيف يُؤثّر الذكاء الاصطناعي على "الاحتياطي الفيدرالي الأميركيّ"؟



Advertisement

وتؤدي الوتيرة المتسارعة لإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في إلى زيادة الضغوط على الأسعار، عبر تنشيط والتسبب في نقص إمدادات الكهرباء ومواد وخدمات البناء.



وفي المقابل، تضخ هذه الاستثمارات أموالا كبيرة في الاقتصاد، سواء من خلال إنفاق الشركات على التكنولوجيا أو استهلاك الأسر المستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم.



ويضع هذا الوضع صانعي السياسة النقدية أمام خيارين صعبين. فرفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة لمكافحة التضخم قد يضرّ بمحرّك اقتصادي رئيسي، في حين أنّ التحرّك ببطء قد يسمح باستمرار ارتفاع الأسعار وترسخ الضغوط التضخمية. ذكر تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، أنّ رئيس الأميركيّ كيفن وارش اعتبر أنّ " سيُحقّق في نهاية المطاف فائدة هائلة للاقتصاد، إلا أن تباطؤ الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا قد يُساعد حاليا على احتواء التضخم، من دون الحاجة إلى تدخل نقدي أكثر تشددًا".وتؤدي الوتيرة المتسارعة لإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في إلى زيادة الضغوط على الأسعار، عبر تنشيط والتسبب في نقص إمدادات الكهرباء ومواد وخدمات البناء.وفي المقابل، تضخ هذه الاستثمارات أموالا كبيرة في الاقتصاد، سواء من خلال إنفاق الشركات على التكنولوجيا أو استهلاك الأسر المستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم.ويضع هذا الوضع صانعي السياسة النقدية أمام خيارين صعبين. فرفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة لمكافحة التضخم قد يضرّ بمحرّك اقتصادي رئيسي، في حين أنّ التحرّك ببطء قد يسمح باستمرار ارتفاع الأسعار وترسخ الضغوط التضخمية.

وقد يمنح تباطؤ نمو قطاع الذكاء الاصطناعي من تلقاء نفسه فرصة أسهل لخفض التضخم.



وقالت كلوديا ساهم المسؤولة السابقة في الاحتياطي الفيدرالي وكبيرة الاقتصاديين في شركة "نيو سنشري أدفايزرز"، إنّ "الطلب المرتفع المرتبط بالتوسع في الذكاء الاصطناعي يضغط على إمدادات السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات".

وأشارت إلى أنّ "تراجع هذا الطلب قليلا قد يتيح للإنتاج اللحاق به ويخفف الاختناقات في سلاسل الإمداد".