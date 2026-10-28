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عربي-دولي

إنتهاء فرز الأصوات... نتنياهو يتقدّم على آيزنكوت بانتظار "المظاريف المزدوجة"

Lebanon 24
28-10-2026 | 09:58
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إنتهاء فرز الأصوات... نتنياهو يتقدّم على آيزنكوت بانتظار المظاريف المزدوجة
إنتهاء فرز الأصوات... نتنياهو يتقدّم على آيزنكوت بانتظار المظاريف المزدوجة photos 0
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، عن إنتهاء عملية فرز كافة الأصوات التي أدلى بها الناخبون في مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين.
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وستبدأ اللجنة مساء اليوم، بدء فرز "المظاريف المزدوجة" التي تخصّ أصوات جنود الجيش وضباط الشرطة والسجناء والبعثات الخارجية، والتي يصل عددها إلى نحو 650 ألف صوت.

وأظهرت عمليات الفرز حصول معسكر الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، في حين حصل معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعدًا.

وعززت الأحزاب العربية في الكنيست حضورها بالحصول على 19 مقعدًا، بواقع 12 مقعدًا للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، و7 مقاعد للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وأظهرت النتائج حصول حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو على الحصة الأكبر من المقاعد في الكنيست بواقع 26 مقعدًا، في حين يصل حزب "يشار" برئاسة منافسه غادي آيزنكوت على 21 مقعدًا.

وحصل تحالف "معًا" بقيادة نفتالي بينيت على 12 مقعدًا، في حين حصل حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان على 8 مقاعد، وحصلت أحزاب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، "ويهودوت هتوراة" و"شاس" الحريديين، و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير على 7 مقاعد لكل منها.

وحصل حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد، ليحل أخيرًا بين الأحزاب الإسرائيلية الممثلة في الكنيست. 

وستكتمل صورة خريطة تمثيل الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست مع بدء فرز "المظاريف المزدوجة" التي تمثل ما نسبته 14.4% من إجمالي أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات الكنيست.

ولا تشمل عينات استطلاع الرأي قبل الانتخابات، ولا استطلاع عينات ما بعد التصويت، هذه الفئة غالبًا، ما يجعل توجهاتها مجهولة بالنسبة للمراقبين والمحللين لتوقعات نتائج الانتخابات.

واستعرضت هيئة البث الإسرائيلية، سوابق كانت فيها "المظاريف المزدوجة" عاملاً مؤثرًا في التأثير على حصص الأحزاب وتمثيلها في الكنيست، خاصة في الحالات التي تحتاج فيها الأحزاب لبضعة آلاف من الأصوات للحصول على مقعد إضافي. (ارم نيوز)
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