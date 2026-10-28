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إقتصاد

بعد الدعوات للإستعداد للحالات الطارئة... إرتفاع الطلب على ورق "التواليت" في بريطانيا

Lebanon 24
28-10-2026 | 10:49
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بعد الدعوات للإستعداد للحالات الطارئة... إرتفاع الطلب على ورق التواليت في بريطانيا
بعد الدعوات للإستعداد للحالات الطارئة... إرتفاع الطلب على ورق التواليت في بريطانيا photos 0
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دفعت دعوات حكومية في بريطانيا إلى الاستعداد لاحتمالات الطوارئ، من خلال الاحتفاظ بمؤن أساسية في المنازل، المستهلكين إلى زيادة مشترياتهم من ورق التواليت والمياه المعبأة والأطعمة المعلبة.
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وأفادت تقارير صحافية بأن الطلب ارتفع على عدد من السلع الأساسية، بعدما حثّت الحكومة الأسر على تجهيز مؤن تكفي لمدة 3 أيام، تحسباً لاضطرابات محتملة ناجمة عن ظروف جوية قاسية أو هجمات إلكترونية قد تؤثر في الخدمات اليومية والإمدادات.

وسجلت شركة "تشيكي باندا"، المتخصصة في بيع ورق التواليت المصنوع من الخيزران، ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 43% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، فيما أعلنت شركة "سيريوس تيسوز" زيادة بنسبة 36% في طلبات الشراء خلال 5 أيام.

كما رصدت متاجر بريطانية أخرى ارتفاعاً في الإقبال على المصابيح اليدوية، وأجهزة الراديو، وبطاريات التشغيل الاحتياطية.

وتشمل قائمة الاستعداد التي أطلقتها الحكومة الاحتفاظ بمياه الشرب والأطعمة التي لا تحتاج إلى التبريد أو الطهي، إلى جانب حقيبة إسعافات أولية وأدوية ضرورية ومصباح يدوي وبطاريات، وراديو يعمل بالبطارية أو يدوياً، وبطارية متنقلة لشحن الهواتف، فضلاً عن بطانيات وملابس دافئة ونقود وبعض المستلزمات الخاصة بالأطفال والحيوانات الأليفة. (ارم نيوز)
 
 
 
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