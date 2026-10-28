قصف جديد يستهدف مطار عدن.. وإصابات بين المدنيين

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تعرّض في اليمن، الأربعاء، لقصف صاروخي جديد نُسب إلى جماعة الحوثيين، ما أدى إلى تعطّل وإلحاق أضرار بمدرج ، وسط تقارير عن إصابات بين المدنيين.وأعلنت أن المطار تعرّض لهجومين بصواريخ باليستية، الأول عند الساعة الواحدة ظهراً والثاني عند الثالثة عصراً، ليرتفع عدد الهجمات التي استهدفته إلى ستة خلال أيام.وأفادت تقارير محلية بأن القصف تسبب في خروج مدرج المطار عن الخدمة مؤقتاً، ما أدى إلى إلغاء أو تأجيل رحلات وتحويل طائرات قادمة إلى مطارات بديلة، بينها جيبوتي والمكلا.كما أشارت معلومات ميدانية إلى إصابة عدد من الأطفال جراء التدافع في مدارس قريبة من المطار، بعد سماع دوي الانفجارات، من دون إعلان حصيلة رسمية نهائية للإصابات.وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، ، قد دعا إلى إخلاء المطار، مدعياً وجود طائرة شحن عسكرية سعودية تنقل أسلحة.من جهتها، حمّلت وزارة النقل اليمنية الحوثيين مسؤولية الهجمات، محذّرة من تداعيات استهداف منشأة مدنية حيوية على سلامة المسافرين والعاملين وحركة الطيران، وداعية إلى التدخل لحماية المطارات والمنشآت المدنية.