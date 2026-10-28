بعد زيارة الزيدي إلى دمشق.. ماذا بحث البلدان؟

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عاد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى ، بعد اختتام زيارة رسمية إلى ، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع الرئيس السوري ، تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين البلدين، وفق ما أفادت "واع".وشملت المباحثات، التي عُقدت في قصر الشعب بدمشق، بحث إمكانية تصدير العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصل إلى مليوني برميل يومياً، إلى جانب زيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون الزراعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والغذائي.كما ناقش الجانبان تعزيز التنسيق الأمني وتوحيد المواقف إزاء الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار في المنطقة.وأكد الزيدي أهمية تطوير الشراكة بين بغداد ودمشق، مشدداً على عمق الروابط بين الشعبين، فيما أعرب عن حرص سوريا على توسيع التعاون في مختلف المجالات.