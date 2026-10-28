بعد زيارة الزيدي إلى دمشق.. ماذا بحث البلدان؟

عاد رئيس الوزراء العراقي
علي فالح الزيدي إلى بغداد
، بعد اختتام زيارة رسمية إلى سوريا
، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع
، تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية
"واع".
وشملت المباحثات، التي عُقدت في قصر الشعب بدمشق، بحث إمكانية تصدير النفط
العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصل إلى مليوني برميل يومياً، إلى جانب زيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون الزراعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والغذائي.
كما ناقش الجانبان تعزيز التنسيق الأمني وتوحيد المواقف إزاء القضايا
الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار في المنطقة.
وأكد الزيدي أهمية تطوير الشراكة بين بغداد ودمشق، مشدداً على عمق الروابط بين الشعبين، فيما أعرب الشرع
عن حرص سوريا على توسيع التعاون الثنائي
في مختلف المجالات.