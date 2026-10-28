تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اختفاء غامض في كينيا.. ماذا يحدث للمعارضين الأجانب؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 16:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اختفاء غامض في كينيا.. ماذا يحدث للمعارضين الأجانب؟
اختفاء غامض في كينيا.. ماذا يحدث للمعارضين الأجانب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعاد اختفاء الناشط التنزاني المعارض تواها موايبايا قرب العاصمة الكينية نيروبي تسليط الضوء على سلسلة من حوادث اختطاف المعارضين الأجانب وترحيلهم من الأراضي الكينية، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيره.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الباحث في منظمة العفو الدولية سيكولا أونيالا أن ثلاثة رجال مجهولين اعترضوا سيارة أجرة كانت تقل موايبايا، الأحد الماضي، وأجبروا سائقها على النزول قبل أن يغادروا بالسيارة والناشط داخلها. ولم يتضح حتى الآن مكان وجوده أو الجهة المسؤولة عن اختفائه، فيما أكدت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الحادثة.
Advertisement

وتقدمت منظمة "فوكال أفريكا" الحقوقية بطلب إلى المحكمة العليا في نيروبي لإلزام الأجهزة الأمنية بالكشف عن مكان موايبايا، وسط مخاوف من نقله قسراً إلى تنزانيا. في المقابل، قالت الحكومة الكينية إنها تتابع القضية، لكنها لم تتلق بلاغاً رسمياً بشأن الاختطاف المزعوم.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان قضايا مماثلة، أبرزها اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في نيروبي عام 1999 ونقله إلى تركيا، واختفاء معارضين من جنوب السودان عام 2017، فضلاً عن ترحيل 36 معارضاً أوغندياً إلى بلادهم عام 2024.

وشهد العام نفسه إعادة أربعة لاجئين أتراك من كينيا إلى تركيا، في خطوة أثارت قلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي شددت على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

كما أثار اختطاف المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي في نيروبي عام 2024، وظهوره لاحقاً أمام محكمة عسكرية في أوغندا، تساؤلات بشأن دور الأجهزة الأمنية والتعاون بين دول المنطقة.

وتحذر منظمات حقوقية من أن تكرار هذه الحوادث يهدد مكانة كينيا ملاذاً للمعارضين واللاجئين السياسيين، مطالبة بضمان سلامتهم وعدم تسليمهم إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو المحاكمة السياسية.
مواضيع ذات صلة
"اختفاء" غامض في ريال مدريد.. ماذا يحدث مع إبراهيم دياز؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... جزيرة غامضة ظهرت ومن ثم اختفت بشكلٍ مفاجىء
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اختفاء طائرة إسعاف تقل 6 أشخاص قبالة سواحل ماساتشوستس
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث بعد إغلاق صناديق الاقتراع في اسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب العمال الكردستاني

الأجهزة الأمنية

المحكمة العليا

حزب العمال

عبد الله

الكشف عن

السودان

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:19 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:16 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:15 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-10-29
Lebanon24
00:19 | 2026-10-29
Lebanon24
00:16 | 2026-10-29
Lebanon24
00:15 | 2026-10-29
Lebanon24
00:08 | 2026-10-29
Lebanon24
17:49 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24