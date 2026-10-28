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عربي-دولي

4 شهداء في غزة.. والغارات الإسرائيلية لا تتوقف

Lebanon 24
28-10-2026 | 16:09
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4 شهداء في غزة.. والغارات الإسرائيلية لا تتوقف
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استُشهد أربعة فلسطينيين على الأقل، وأُصيب آخرون، الأربعاء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية والدفاع المدني.
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ونقلت وكالة "فرانس برس" أن إسرائيل تواصل شنّ ضربات شبه يومية على القطاع، رغم انخفاض وتيرتها مقارنة بالفترة التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025 بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ سريان الاتفاق إلى 1550 شخصاً على الأقل، في وقت تسيطر فيه القوات الإسرائيلية على نحو 70% من مساحة القطاع.

وتأتي الغارات بالتزامن مع ترقّب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وسط مؤشرات إلى عدم حصول أي من المعسكرين المتنافسين على غالبية تمكّنه من تشكيل حكومة بمفرده.
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