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عربي-دولي

تحذير من الإساءة إلى دول الخليج ورموزها.. وملاحقة المخالفين

Lebanon 24
28-10-2026 | 16:11
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تحذير من الإساءة إلى دول الخليج ورموزها.. وملاحقة المخالفين
تحذير من الإساءة إلى دول الخليج ورموزها.. وملاحقة المخالفين photos 0
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أكد وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي أن وحدة الصف بين دول المجلس مسؤولية مشتركة والتزام ثابت، مشددين على أهمية تعزيز التكاتف والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.
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وجاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء الإعلام الخليجيين، الذي عُقد الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة، حيث أكد المشاركون رفضهم أي محاولات لشق الصف الخليجي أو الإساءة إلى دول المجلس ورموزها وشعوبها.

وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف رصد وتوثيق المخالفات عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وفق التشريعات الوطنية والأنظمة الخليجية المعتمدة.

كما دعوا المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب نشر المحتوى المسيء أو المضلل.

وأكد البيان أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لحماية الأمن والاستقرار، وتعزيز الروابط بين شعوب دول المجلس، والحفاظ على المكتسبات الخليجية.
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