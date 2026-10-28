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عربي-دولي

بتوجيه من ترامب.. فانس يراسل مسؤولاً إيرانياً بارزاً لإحياء مفاوضات السلام

Lebanon 24
28-10-2026 | 16:19
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بتوجيه من ترامب.. فانس يراسل مسؤولاً إيرانياً بارزاً لإحياء مفاوضات السلام
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أجرى تحركاً دبلوماسياً باتجاه أحد أبرز المسؤولين الإيرانيين، في محاولة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تهديدات الرئيس دونالد ترامب باستئناف الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن فانس وجّه، بتكليف من ترامب، رسالة إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي سبق أن تولّى قيادة الحرس الثوري الإيراني لسنوات طويلة.

ويأتي هذا التواصل في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى اختبار فرص استئناف المسار التفاوضي، رغم استمرار التلويح بالخيار العسكري في حال تعثّر الجهود الدبلوماسية.

وبحسب الصحيفة، فإن فانس، الذي أبدى دعمه العلني للحرب على إيران، عبّر في محادثات خاصة عن تحفظات بشأن إطالة أمدها، ما يضع تحركه الأخير في سياق المساعي الأميركية لإيجاد مخرج تفاوضي من المواجهة.

وتتزامن المبادرة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وسط ترقّب لما إذا كانت الاتصالات الجديدة ستفتح الباب أمام مفاوضات فعلية، أم أن الخلافات بين واشنطن وطهران ستبقي احتمالات التصعيد العسكري قائمة.

ولم تتضح بعد طبيعة الرد الإيراني على رسالة فانس، أو ما إذا كان التواصل قد أسفر عن تفاهم بشأن استئناف المحادثات.
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