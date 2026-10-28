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عربي-دولي

اشتباكات في تشاد تُصيب 72 جنديًا.. ما علاقة مناجم الذهب؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 16:22
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اشتباكات في تشاد تُصيب 72 جنديًا.. ما علاقة مناجم الذهب؟
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أُصيب 72 جنديًا تشاديًا على الأقل في اشتباكات مع ميليشيا محلية اندلعت قبل أسبوعين في منطقة تيبستي الغنية بالذهب شمال شرق تشاد، وفق مصدر عسكري الأربعاء.

 
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ويخوض الجيش منذ 14 تشرين الأول مواجهات متواصلة في المنطقة الحدودية مع ليبيا والنيجر، التي تشهد تنافسًا على مواردها المعدنية منذ استقلال البلاد عام 1960.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن جميع الجرحى نُقلوا إلى المستشفى العسكري في العاصمة نجامينا.

واندلعت الاشتباكات إثر هجوم شنّته "لجنة الدفاع الذاتي في ميسكي"، أسفر عن مقتل عنصرين من لواء التعدين وإصابة تسعة آخرين.

وتتهم اللجنة السلطات بخرق اتفاق السلام الموقّع عام 2025، عبر فرض رسوم على المنقبين واستئناف أنشطة التعدين.

 

وقال المتحدث باسمها أحمد موليكيني إن الوضع لا يزال متوترًا، مشيرًا إلى أن الجيش تكبّد خسائر بشرية ومادية، وأن البلدة لا تزال تحت سيطرة اللجنة.

ولم تعلّق الحكومة التشادية على المواجهات.

وينص اتفاق 2025 على منح عفو للمشاركين في اشتباكات عامي 2019 و2020، وإلغاء تصاريح التعدين وتعليق التنقيب في ميسكي حتى استكمال المسح الجغرافي للأراضي، فيما لم يُنفّذ اتفاق سابق وُقّع عام 2019.

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لجنة الدفاع

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شمال شرق

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