مرشّحان بالاسم نفسه يشعلان خلافاً انتخابياً.. وترامب يطالب باستبعاد منافسَيهما

أثار وجود مرشّحَين يحملان اسم دان سوليفان في سباق مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا سجالاً، بعدما طالب الرئيس الأميركي باستبعاد المرشحة ماري بيلتولا والمرشح الآخر الذي يحمل اسم منافسها ، متهماً بمحاولة تضليل الناخبين.

وجاء موقف ، الأربعاء، عقب تحقيق لصحيفة " تايمز" تناول تجنيد نشطاء ديمقراطيين مرشحين بهدف سحب أصوات من منافسيهم، بينهم شخص يحمل اسم المرشح الجمهوري دان سوليفان، بما قد يعزّز فرص بيلتولا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن الديمقراطيين بحثوا عن شخص بهذا الاسم وجنّدوه بصورة غير قانونية، مطالباً بإبقاء المرشح الجمهوري على بطاقة الاقتراع واستبعاد بيلتولا ومن وصفه بـ"دان سوليفان المزيف".

ودعا لاحقاً إلى ملاحقة بيلتولا وأي شركاء محتملين، معتبراً ما جرى "تزويراً انتخابياً على أعلى مستوى".

لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن تجنيد مرشحين لتقسيم أصوات الخصوم، وهي ممارسة تُعرف بـ"حشو بطاقة الاقتراع"، يُعد قانونياً عموماً، وسبق أن استخدمه الحزبان في ألاسكا.

، أكد دانيال جاي. سوليفان، وهو معلّم متقاعد يعيش في تجمّع ناءٍ لصيد الأسماك، أنه قرر الترشّح بإرادته ولم يُجنّده أحد. كما نفت حملة بيلتولا ولجنة الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ تجنيد أي مرشحين.

وحدّد التحقيق الناشط جيريد كورتز بوصفه شخصية محورية في هذه التحركات، مشيراً إلى أنه تنقّل في ألاسكا مستخدماً اسماً مستعاراً لاستمالة مرشحين محتملين.

وكان ترامب قد وجّه ، قبل أيام، إلى مقاضاة الولاية بسبب إدراج اسم سوليفان الثاني على بطاقات الاقتراع. وتسعى الدعوى إلى تأجيل التصديق على النتائج إذا فازت بيلتولا بفارق ضئيل، على أساس أن الأصوات التي قد يحصل عليها المرشح الآخر يمكن أن تؤثر في النتيجة.

وفي حزيران، أيدت المحكمة في ألاسكا حق المعلّم المتقاعد في الترشّح، ورفضت مساعي الجمهوريين لحذف اسمه من بطاقات الاقتراع. (العين الاخبارية)