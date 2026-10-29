تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مرشّحان بالاسم نفسه يشعلان خلافاً انتخابياً.. وترامب يطالب باستبعاد منافسَيهما

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مرشّحان بالاسم نفسه يشعلان خلافاً انتخابياً.. وترامب يطالب باستبعاد منافسَيهما
مرشّحان بالاسم نفسه يشعلان خلافاً انتخابياً.. وترامب يطالب باستبعاد منافسَيهما photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار وجود مرشّحَين يحملان اسم دان سوليفان في سباق مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا سجالاً، بعدما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستبعاد المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا والمرشح الآخر الذي يحمل اسم منافسها الجمهوري، متهماً الديمقراطيين بمحاولة تضليل الناخبين.

 

وجاء موقف ترامب، الأربعاء، عقب تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" تناول تجنيد نشطاء ديمقراطيين مرشحين بهدف سحب أصوات من منافسيهم، بينهم شخص يحمل اسم المرشح الجمهوري دان سوليفان، بما قد يعزّز فرص بيلتولا.

 

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن الديمقراطيين بحثوا عن شخص بهذا الاسم وجنّدوه بصورة غير قانونية، مطالباً بإبقاء المرشح الجمهوري على بطاقة الاقتراع واستبعاد بيلتولا ومن وصفه بـ"دان سوليفان المزيف".

 

ودعا لاحقاً إلى ملاحقة بيلتولا وأي شركاء محتملين، معتبراً ما جرى "تزويراً انتخابياً على أعلى مستوى".

 

لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن تجنيد مرشحين لتقسيم أصوات الخصوم، وهي ممارسة تُعرف بـ"حشو بطاقة الاقتراع"، يُعد قانونياً عموماً، وسبق أن استخدمه الحزبان في ألاسكا.

 

من جهته، أكد دانيال جاي. سوليفان، وهو معلّم متقاعد يعيش في تجمّع ناءٍ لصيد الأسماك، أنه قرر الترشّح بإرادته ولم يُجنّده أحد. كما نفت حملة بيلتولا ولجنة الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ تجنيد أي مرشحين.

 

وحدّد التحقيق الناشط الديمقراطي جيريد كورتز بوصفه شخصية محورية في هذه التحركات، مشيراً إلى أنه تنقّل في ألاسكا مستخدماً اسماً مستعاراً لاستمالة مرشحين محتملين.

 

وكان ترامب قد وجّه وزارة العدل، قبل أيام، إلى مقاضاة الولاية بسبب إدراج اسم سوليفان الثاني على بطاقات الاقتراع. وتسعى الدعوى إلى تأجيل التصديق على النتائج إذا فازت بيلتولا بفارق ضئيل، على أساس أن الأصوات التي قد يحصل عليها المرشح الآخر يمكن أن تؤثر في النتيجة.

 

وفي حزيران، أيدت المحكمة العليا في ألاسكا حق المعلّم المتقاعد في الترشّح، ورفضت مساعي الجمهوريين لحذف اسمه من بطاقات الاقتراع. (العين الاخبارية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكراني يطالب باستبعاد روسيا من مجلس الأمن
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني يطالب باستبعاد روسيا من مجلس الأمن
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاتصالات ستلغي "تشريج" الأيام والدولارات والوزير يحاول استبعاد نفسه عن القرار
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات الإسرائيلية بلسان المرشحين: إجماع على رفض الدولة الفلسطينية وخلاف على القضاء والتجنيد
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطيين

وزارة العدل

الديمقراطية

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-10-29
Lebanon24
05:20 | 2026-10-29
Lebanon24
05:18 | 2026-10-29
Lebanon24
05:15 | 2026-10-29
Lebanon24
05:12 | 2026-10-29
Lebanon24
05:09 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24