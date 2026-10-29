العثور على رجل أعمال إسرائيلي ميتًا.. هل تعرّض للتسمم؟

تحقق السلطات في احتمال تعرّض رجل أعمال إسرائيلي في الأربعينيات من عمره للتسميم، بعدما عُثر عليه ميتاً، الأربعاء، في أحد المطاعم في العاصمة أديس أبابا، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ويتولى القنصل في أديس أبابا ووزارة الخارجية مساعدة عائلة المتوفى، والتنسيق مع السلطات في إثيوبيا وإسرائيل لاستكمال الإجراءات اللازمة ونقل جثمانه إلى لدفنه في أقرب وقت ممكن.

وقالت في بيان إنها "تعرب عن حزنها لوفاة المواطن الإسرائيلي وتتقدّم بالتعازي إلى عائلته".

ولا تزال ظروف الوفاة غامضة، فيما لم تتأكد بعد شبهة التسميم.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توقيف الأميركي جوناثان هانتر كرامر (21 عاماً) الشهر الماضي بتهمة التخطيط لتسميم الطعام في كُنُس في ، إذ كان يستعد، وفق الأميركية، لتنفيذ هجوم جماعي مستوحى من تنظيم "داعش"، "ويفضّل أن يكون في كنيس"، في بلدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال مدينة بيتسبرغ، قبل أن يُحبط المحققون المخطط بعد العثور بحوزته على بندقية نصف آلية ومخازن وذخائر.