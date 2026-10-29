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عربي-دولي

نتنياهو ومعسكر آيزنكوت دون الأغلبية.. و"الأظرف المزدوجة" قد تغيّر المشهد

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:19
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نتنياهو ومعسكر آيزنكوت دون الأغلبية.. والأظرف المزدوجة قد تغيّر المشهد
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أكدت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر نظام "الأظرف المزدوجة".
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ويشمل هذا النظام أصوات الناخبين الذين صوتوا خارج مراكز الاقتراع المعتادة، وهم في الغالب من جنود الجيش، بالإضافة إلى السجناء والكوادر الطبية، والأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية تمنعهم من الحضور، وممثلي إسرائيل في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وتوّقعت هيئة البث الإسرائيلية الانتهاء من فرز الأظرف المزدوجة مساء الخميس.

ووفق صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، قد تؤثر أصوات الأظرف المزدوجة على النتائج النهائية للانتخابات.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية فرز الأصوات العادية لم تكتمل بعد، إذ تم الانتهاء من معالجة النتائج في 11712 مركز اقتراع من أصل 12018 مركزا، وهو ما يمثل أكثر من 5 ملايين ناخب.

وأضافت أن مراكز الاقتراع المتبقية تخضع حاليا لإجراءات التحقق المعتادة.

وليل الأربعاء، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أحدث نتائج للانتخابات، بعد فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات.

وحسب الصحيفة، فإن كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو حصلت على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، وذلك بعد فرز 89.8 بالمئة من الأصوات، أي ما يزيد قليلا على 5 ملايين صوت.

ولا تزال هذه الأرقام بعيدة عن أغلبية مقاعد الكنيست المطلوبة لتشكيل حكومة (61 مقعدا من أصل 120).

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا.
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