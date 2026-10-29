نتنياهو ومعسكر آيزنكوت دون الأغلبية.. والأظرف المزدوجة قد تغيّر المشهد

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أكدت لجنة الانتخابات المركزية ، في الساعات الأولى من الخميس، بدء فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر نظام "الأظرف المزدوجة".ويشمل هذا النظام أصوات الناخبين الذين صوتوا خارج مراكز الاقتراع المعتادة، وهم في الغالب من جنود الجيش، بالإضافة إلى السجناء والكوادر الطبية، والأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية تمنعهم من الحضور، وممثلي في البعثات الدبلوماسية بالخارج.وتوّقعت هيئة البث الانتهاء من فرز الأظرف المزدوجة مساء الخميس.ووفق صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، قد تؤثر أصوات الأظرف المزدوجة على النتائج النهائية للانتخابات.وأشارت اللجنة إلى أن عملية فرز الأصوات العادية لم تكتمل بعد، إذ تم الانتهاء من معالجة النتائج في 11712 مركز اقتراع من أصل 12018 مركزا، وهو ما يمثل أكثر من 5 ملايين ناخب.وأضافت أن مراكز الاقتراع المتبقية تخضع حاليا لإجراءات التحقق المعتادة.وليل الأربعاء، كشفت صحيفة " أحرنوت" الإسرائيلية أحدث نتائج للانتخابات، بعد فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات.وحسب الصحيفة، فإن كتلة رئيس الوزراء نتيناهو حصلت على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه السابق غادي آيزنكوت، وذلك بعد فرز 89.8 بالمئة من الأصوات، أي ما يزيد قليلا على 5 ملايين صوت.ولا تزال هذه الأرقام بعيدة عن أغلبية مقاعد المطلوبة لتشكيل حكومة (61 مقعدا من أصل 120).ووفقا لـ" "، حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا.