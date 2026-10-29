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عربي-دولي

نتنياهو استعان بصور "مزيفة" للتحذير من الإقبال الكثيف على التصويت لصالح الأحزاب العربية

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:26
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نتنياهو استعان بصور مزيفة للتحذير من الإقبال الكثيف على التصويت لصالح الأحزاب العربية
نتنياهو استعان بصور مزيفة للتحذير من الإقبال الكثيف على التصويت لصالح الأحزاب العربية photos 0
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أورد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعان بصور "مزيفة"، للتحذير من الإقبال المكثف على التصويت لصالح الأحزاب العربية في الانتخابات.
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ويوم الثلاثاء الماضي نشر نتنياهو صورتين لعشرات المصوتين، الأولى يفترض أنها من مدينة سخنين العربية شمالي إسرائيل، والثانية من كسيفة، وهي قرية بدوية في النقب.

وكتب نتنياهو تعليقا على الصورتين: "هذا نداء طارئ. مستقبل دولتنا اليهودية على المحك. اخرجوا للتصويت الآن".

وأضاف: "هناك إقبال على التصويت في الوسط العربي أعلى من المعتاد، يقابله إقبال منخفض من الناخبين اليمينيين. علينا أن نستيقظ. لا يجوز أن نبقى في منازلنا. لنخرج جميعا للتصويت، ولنصطحب معنا أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

لكن الصورة التي نشرها نتنياهو من سخنين ليست حقيقية بل مولدة بالذكاء الاصطناعي، حسب "بي بي سي"، وهو ما يبدو واضحا في الحروف العربية غير الصحيحة التي تحملها، إضافة إلى وجه مشوه لرجل يفترض أنه أحد الناخبين.

كما أكدت أن سخنين بها 7 مراكز اقتراع، ليس من بينها الظاهر في الصورة.

وتواصلت "بي بي سي" مع الحكومة الإسرائيلية للتحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بأن الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، لكن مكتبه لم يرد.

كما أن الصورة التي يزعم أنها تظهر عربا يصطفون أمام مركز للاقتراع في كسيفة، هي في الواقع صورة لنساء يتوجهن للصلاة في الحرم القدسي الشريف في شباط 2026، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
 
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