تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بقرع الأواني والقدور... فرنسا على موعد جديد مع الاحتجاجات

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بقرع الأواني والقدور... فرنسا على موعد جديد مع الاحتجاجات
بقرع الأواني والقدور... فرنسا على موعد جديد مع الاحتجاجات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد فرنسا لجولة جديدة من الاحتجاجات، مع دعوات حركة "السترات الصفراء" إلى التحرك في 31 تشرين الأول، واستعداد النقابات لتنظيم إضراب على مستوى البلاد في الخامس من تشرين الثاني، في وقت تتسع فيه المواجهة مع الحكومة لتشمل القيود المفروضة على التجمعات، ومدى احترام السلطات للرقابة القضائية على قراراتها الأمنية.
Advertisement

وتواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ضغوطًا متزايدة لاحتواء الغضب المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، بينما يثير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات خلافًا بشأن التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحق في التظاهر.

معركة تتجاوز الشارع
لم تعد المواجهة مقتصرة على مطالب المحتجين؛ إذ انتقلت إلى المحاكم، حيث يتحدى محامون وطلاب ومنظمات مدافعة عن الحريات قرارات حظر التجمعات وفرض حظر التجول.

وذكرت صحيفة "لوموند" في تقرير، أن بعض المحامين اعترضوا على إعلان قرارات حظر التجوال وبعض القرارات الأمنية قبل وقت قصير من بدء تنفيذها، بما يقلّص الوقت المتاح للطعن عليها أمام القضاء.

وكانت محكمة إدارية في باريس قد ألزمت السلطات بتمديد قرارات حظر التجول في محيط ساحة الجمهورية بباريس، وفرضت حظرًا على التجمعات في مناطق بالعاصمة، شملت محيط مؤسسات حكومية ومحطات رئيسية، بين 26 و29 تشرين الأول الجاري.
 
إلى ذلك، دعت حركة "السترات الصفراء" إلى تحركات جديدة في أنحاء فرنسا يوم السبت 31 تشرين الأول، كما أعلنت تنظيم تجمعات بقرع الأواني والقدور مساء الجمعة 30 تشرين الأول، تشمل تجمعًا أمام الجمعية الوطنية في باريس.

وتقول الحركة إن الإجراءات الحكومية تمثل تضييقًا على الحريات العامة، وتسعى إلى توسيع المشاركة في الاحتجاجات المقبلة.

وفي مسار موازٍ، دعت خمس نقابات كبرى إلى إضراب ومظاهرات يوم الخميس 5 تشرين الثاني، للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات، وتحسين تمويل الخدمات العامة، ودعم التوظيف والصناعة.

ولم تتضح بعد درجة المشاركة في التحركات المقبلة أو حجم تأثير الإضراب المحتمل على المواصلات والخدمات.

وتقول السلطات إن القيود تستهدف منع تكرار أعمال العنف والنهب، بينما يرى منتقدوها أن حظر التجمعات ينبغي أن يستند إلى مخاطر محددة، وأن يظل متناسبًا مع الضرورات الأمنية.

وتضع التحركات المرتقبة الحكومة الفرنسية أمام اختبار جديد، إذ تسعى إلى منع تجدد العنف من دون تعميق الخلاف بشأن الحريات العامة. كما تأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات في تمرير الموازنة وسط خلافات بشأن الإنفاق العام والضرائب.


مواضيع ذات صلة
إحتدام الإشتباكات... ما جديد الإحتجاجات في فرنسا؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا.. وتوقيف الآلاف
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا.. الطلاب يرفضون عروض الحكومة ويواصلون الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: مدينة ليون تحظر كافة الاحتجاجات يوم السبت المقبل
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة الفرنسية

الجمعية الوطنية

الخدمات العامة

سترات الصفراء

الفرنسية

الجمهوري

جمهورية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-10-29
Lebanon24
05:20 | 2026-10-29
Lebanon24
05:18 | 2026-10-29
Lebanon24
05:15 | 2026-10-29
Lebanon24
05:12 | 2026-10-29
Lebanon24
05:09 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24