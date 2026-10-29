كوريا الشمالية تستعرض قوتها العسكرية قرب الحدود مع الجنوب

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اعتبرت الجنوبية، أن نشر أنظمة أسلحة قديمة بالقرب من الحدود بين البلدين يبدو خطوة استعراضية، مشيرة إلى احتمال وجود دوافع متعددة وراء هذا التحرك، بحسب ما نقلته وكالة " ".وذكرت صحيفة "سيول إيكونوميك " الكورية الجنوبية، الخميس، أن مدفعًا ذاتي الحركة من عيار 122 ملم رُصد في منطقة كايفونغ بإقليم هوانغهاي ، قبالة مرصد إيغيبونغ في مدينة كيمبو بإقليم غيونغي الجنوبي، بعدما ظهر في موقع مكشوف يمكن رصده من الجانب الكوري الجنوبي.أسلحة قديمة في موقع مكشوفوأشارت الصحيفة إلى أن ظهور المدفع جاء بعد ثلاثة أيام من تهديد كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ، بنشر وسائل قتالية على امتداد الحدود، في خطوة أثارت مخاوف من تصاعد التوتر العسكري بين الكوريتين.وأظهرت صور التُقطت من المرصد الكوري الجنوبي مدفعًا ذاتي الحركة يُعتقد أنه من عيار 122 ملم، إلى جانب جنود كوريين شماليين في المنطقة. ويُقدّر مدى هذا النوع من المدافع بنحو 15 إلى 24 كيلومترًا، ويُستخدم ضمن منظومات المدفعية المنتشرة قرب خطوط المواجهة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين ومحللين مستقلين أن وضع المدفع في مكان مكشوف يعزز الاعتقاد بأن الهدف هو إظهار القوة العسكرية ورفع مستوى الضغط على الجانب الجنوبي، مع احتمال نشر معدات عسكرية إضافية في المنطقة.سيول تعزز المراقبةوفي سياق متصل، قال قائد مشاة البحرية الكورية الجنوبية جو إيل-سيوك، خلال جلسة تدقيق برلمانية في مقر قيادة مشاة البحرية، إن "هناك تغييرات متنوعة في منطقة الفيلق الرابع الكوري الشمالي المقابلة للجزر الشمالية الغربية".وأضاف أن قوات مشاة البحرية تعمل على "تعزيز معدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والحفاظ على حالة التأهب"، في إشارة إلى متابعة التحركات العسكرية الكورية الشمالية في المناطق المقابلة للجزر الحدودية.تأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد بين الكوريتين منذ انفجار لغم أرضي في المنطقة منزوعة السلاح في أيلول الماضي، أدى إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين. وتتهم سيول بيونغ يانغ بالمسؤولية عن الحادث، بينما تنفي الشمالية الاتهامات وتتهم جارتها الجنوبية باختلاق الواقعة.كما هددت بيونغ يانغ بإعادة تشغيل مكبرات الصوت الدعائية على طول الحدود، في وقت يواصل فيه الجانبان تعزيز الاستعدادات العسكرية ومراقبة التحركات في المناطق الحدودية.